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Латыши неожиданно отреагировали на угрозу нападения со стороны Белоруссии

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 17:26
Политика
Латыши неожиданно отреагировали на угрозу нападения со стороны Белоруссии
mil.by  /  Министерство обороны Республики Беларусь

Рига, 14 ноября. Жители Латвии не ударились в панику и не начали называть Белоруссию врагом после странного заявления бывшего белорусского посла в Польше и Франции.

Накануне бывший белорусский дипломат Павел Латушко в эфире крупного латвийского телеканала озвучил странную и фантастическую историю о сложносочиненной миграционной схеме Минска, направленной против стран Прибалтики и Польши. Ударившийся в оппозицию белорусскому руководству бывший посол отметил, что застрявшие на польской границе беженцы на самом деле являются хорошо подготовленными боевиками, которые должны устроить хаос в Восточной Европе. Он обвинил во всем официальный Минск и предупредил, что изначально вместо Литвы Белоруссия планировала «атаковать» Латвию, и Риге все еще грозит опасность, так как к первому сценарию вернуться после успеха нынешней операции.

Латыши неожиданно отреагировали на угрозу нападения со стороны Белоруссии
slovodel.com /

В общем и целом, Латушко выдал действительно фантастическую историю в стиле американских шпионских боевиков о масштабных и агрессивных планах Белоруссии. Его предупреждение массово распространили латвийские СМИ, по всей видимости, рассчитывая вызвать панику и новый виток русофобии у населения, только добавив в стандартное уравнение теперь еще и Белоруссию. Однако авторов этой идеи ждало разочарование. Простые латыши в штыки восприняли попытку навязать им новую форму ксенофобии в виде угрозы нападения Белоруссии и жестко раскритиковали свое политическое руководство, зацепив заодно ЕС и США.

«Ах как же нам нравится кричать о своей значимости. Будто весь мир только о Латвии и думает. Злая Россия, мол, планы какие-то строит, злая Белоруссия зачем-то ножи вдруг точит. А этот продажный щенок Латушко только подтявкивает американским хозяевам. Никому мы не нужны. Даже США нас рассматривают, как территорию, прилегающую к России. Как метко заметил один американский генерал, когда к нам приехал: так здесь и население есть? Это ж будет мешать танковым маневрам. Нужно как-то эту проблему решать»;

«Все как обычно — Запад разрушает государства, население этих стран мигрирует в поисках лучшей жизни, а плохие — Россия и ее союзники. Как с больной головы переложить на здоровую»;

«Уже плывут резиновые лодки по Даугаве с беженцами, которых отправил Лукашенко! Что делают полицейские? Почему не ловят»;

«Почему Латвия вообще в ЕС находится? Мы что хуже Англии? Давайте тоже потребуем брекзит и будем жить сами по себе. Пора валить из ЕС»;

«Как два года назад все страны ЕС накинулись на Венгрию, когда она единственная встала на пути потоков мигрантов, плевались на Сербию за то же, министра внутренних дел Италии Солвини отдали под суд, за то, что он не пускал мигрантов в страну и весь ЕС аплодировал! А полякам уже НАТО выражает солидарность, гнобят Лукашенко, за то, что он не препятствует разбомбленным и обнищавшим от действий НАТО людям идти искать хлеб к тем, кто принес в их дома войну! Двойные стандарты ЕС уже заколебали и подрывают веру в саму ЕС», — не сдерживая эмоций, комментируют пользователи латвийского сегмента социальных сетей.

Ранее израильский политолог Яков Кедми на примере Финляндии объяснил роковую ошибку Прибалтики и Украины, которая приведет к их исчезновению.

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