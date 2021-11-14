Гражданское оружие «Калашникова» вышло в лидеры конкурса «100 лучших товаров России»

Москва, 14 ноября. Гражданские образцы оружия от концерна «Калашников» признаны лучшими в номинации «Промышленные товары для населения» конкурса «100 лучших товаров России».

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей предприятия, золотой знак был присвоен охотничьему самозарядному карабину с нарезным стволом «Сайга-9» ЛОТ «Яровит».

«Охотничий гладкоствольный карабин TG2 Magnum под патрон калибра .366 Magnum и его модификации отмечен серебряным знаком и званием дипломанта», — отметили в пресс-службе концерна.

Ранее концерн «Калашников» презентовал пистолет-пулемет ППК-20, предназначенный для летчиков ВКС РФ. При создании данного вооружения конструкторы учли все замечания, выявленные в ходе серийного изготовления пистолетов-пулеметов «Витязь-СН». Так, ППК-20 имеет улучшенную эргономику и повышенную надежность.