Парижская конференция и выдвижение сына Каддафи — что произошло в Ливии с 8 по 14 ноября

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 8 по 14 ноября 2021 года.
Парижская международная конференция по Ливии
В пятницу, 12 ноября, во Франции прошла конференция по урегулированию кризиса в североафриканской стране. Участники, прибывшие из более 20 государств, рассмотрели достигнутые результаты в политическом процессе и реализацию предыдущих решений.
Делегаты заявили о приверженности проведению всеобщих выборов. Они пригрозили санкциями тем, кто препятствует их осуществлению или настаивает на переносе.
Президентский совет Ливии 13 ноября подвел итоги мероприятия. В заявлении ведомства приветствуются результаты саммита и отмечаются международные усилия, направленные на успех избирательного процесса.
Подчеркивается важность одновременного проведения президентских и парламентских выборов и принятия необходимых мер для обеспечения прозрачности голосования и предотвращения попыток фальсификации или отмены. Также говорится о приверженности исполнительной власти работе по всеобщему примирению в стране.
Подготовка к декабрьскому плебисциту
В понедельник, 8 ноября, Высшая избирательная комиссия (ВИК) начала принимать документы от кандидатов на президентские и парламентские выборы. Голосование запланировано на 24 декабря.
Спустя три дня избирком объявил о первом зарегистрированном претенденте на пост главы государства. Им стал генеральный директор Al Hamra Company, дочерней компании Ливийской инвестиционной корпорации, Абдул Хаким Байо.
На фоне активной подготовки к избирательному процессу Высший государственный совет (ВГС) объявил, что отвергает проведение плебисцита в назначенную дату. Сторонники запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 потребовали пересмотра законодательной основы, принятой ранее депутатами Палаты представителей.
Глава ведомства Халед аль-Мишри во вторник призвал граждан бойкотировать выборы и выйти на митинги в Триполи. Он также пригрозил вооруженной эскалацией в случае проведения голосования.
Председатель ВИК Имад ас-Саих 13 ноября в заявлениях журналистам подтвердил, что подготовка к плебисциту проходит в соответствии с установленным графиком. Он опроверг сообщения о намерениях переноса даты голосования.
Организации гражданского общества объявили о готовности провести первые инклюзивные дебаты между кандидатами в президенты страны. Проект, направленный на повышение осведомленности граждан относительно позиций претендентов, разработан в координации с ВИК.
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын экс-лидера страны, зарегистрировался для участия в президентских выборах. Документы политик подал лично в воскресенье, 14 ноября, в офисе избиркома города Сабха.
По данным ВИК на 13 ноября, общее количество претендентов на кресла в Палате представителей во всех избирательных округах достигло 468 человек.
Происшествия
Генеральная прокуратура арестовала главу отделения Всемирного общества исламского призыва и финансового советника премьер-министра страны Али Салима ас-Саллаби. Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.
В четверг, 11 ноября, береговая охрана вернула в страну 65 египтян, направлявшихся в Европу на резиновой лодке. В ходе операции силовиков один беженец погиб. Задержанных доставили на военно-морскую базу в Триполи и передали сотрудникам Управления по борьбе с незаконной миграцией.
Силовики в субботу, 13 ноября, арестовали группу контрабандистов. Операция прошла к западу от города Аш-Швейриф. Преступники оказали вооруженное сопротивление при задержании.
Политика
На полях Парижской конференции глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи переговорил с председателем Переходного военного совета Чада Махаматом Деби. Стороны обсудили координацию усилий по сотрудничеству в области безопасности, наблюдению за общими границами и объединенную борьбу с терроризмом и организованной преступностью.
Совместный военный комитет «5+5» в четверг, 11 ноября, подтвердил работу над эвакуацией 300 иностранных наемников. Согласно заявлению ведомства, операция осуществляется с учетом всех мер предосторожности и при поддержке миссии ООН в рамках выполнения соглашения о прекращении огня, подписанного в Женеве 23 октября 2020 года.
Начальник Генштаба сил западного региона Мухаммад аль-Хаддад встретился с коллегой из АНДР Саидом Шанегрихой. Офицеры рассмотрели вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе. Они договорились о координации совместных действий для реагирования на угрозы безопасности.
Экономика
Посол Мадрида Хавьер Гарсия-Ларраче в начале недели заявил о намерении большого числа испанских компаний вернуться в Ливию для реализации приостановленных проектов. При этом ряд корпораций, таких как Repsol, несмотря на события последних лет, частично остались в стране и поддерживали деятельность.
Spanish Ambassador says a large number of his country's companies wish to return to #Libyahttps://t.co/YrY9K2MErd #Spain #ليبيا pic.twitter.com/8yZeBuX3Iw— Alwasat Libya (@alwasatengnews) November 8, 2021
Заместитель министра нефти и газа Рифат аль-Абар объявил о планах по увеличению добычи черного золота. Руководство намерено к 2022 году достигнуть уровня в 2 млн баррелей в сутки.
В пятницу, 12 ноября, глава Центрального банка Садик аль-Кабир подписал с тунисским коллегой Марваном аль-Абасси меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на укрепление сотрудничества в области банковского надзора и развития платежных систем. Стороны также договорились о совместной подготовке кадров.
Делегация компании Royal Air Maroc посетила международный аэропорт Митига. По итогам переговоров с главой Управления гражданской авиации Ливии достигнуто соглашение о возобновлении регулярных и прямых рейсов между двумя государствами. Первые полеты запланированы на конец текущего года.
Общество
Бригада Тарик бен Зияд начала отправку топлива в города и районы на юге страны. По сообщению Отдела военной информации, опубликованному в среду, 10 ноября, операция проходит в рамках инициативы Ливийской национальной армии по обеспечению потребностей граждан в горючем.
اللواء طارق بن زياد المُعزّز يباشر في إرسال شحنات الوقود إلى مناطق ومدن جنوب ليبيا— ليبيا وطني (@JDTkLYZayYGdbew) November 10, 2021
وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي القوات المسلحة لسدّ الإحتياجات وتوفير كافة المتطلبات الخدمية للمواطن في مناطق الجنوب #شعبة_الاعلام_الحربي pic.twitter.com/Cy4gFyICE9
На рынке Аль-Мушир в Триполи закрыли лавки обмена валюты. Пользователи социальных сетей сообщают, что это сделано по распоряжению муниципальных властей.
1 Организация запрещена на территории РФ.