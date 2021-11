Парижская конференция и выдвижение сына Каддафи — что произошло в Ливии с 8 по 14 ноября

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 8 по 14 ноября 2021 года.

В пятницу, 12 ноября, во Франции прошла конференция по урегулированию кризиса в североафриканской стране. Участники, прибывшие из более 20 государств, рассмотрели достигнутые результаты в политическом процессе и реализацию предыдущих решений.

Делегаты заявили о приверженности проведению всеобщих выборов. Они пригрозили санкциями тем, кто препятствует их осуществлению или настаивает на переносе.

Президентский совет Ливии 13 ноября подвел итоги мероприятия. В заявлении ведомства приветствуются результаты саммита и отмечаются международные усилия, направленные на успех избирательного процесса.

Подчеркивается важность одновременного проведения президентских и парламентских выборов и принятия необходимых мер для обеспечения прозрачности голосования и предотвращения попыток фальсификации или отмены. Также говорится о приверженности исполнительной власти работе по всеобщему примирению в стране.

В понедельник, 8 ноября, Высшая избирательная комиссия (ВИК) начала принимать документы от кандидатов на президентские и парламентские выборы. Голосование запланировано на 24 декабря.

Спустя три дня избирком объявил о первом зарегистрированном претенденте на пост главы государства. Им стал генеральный директор Al Hamra Company, дочерней компании Ливийской инвестиционной корпорации, Абдул Хаким Байо.

На фоне активной подготовки к избирательному процессу Высший государственный совет (ВГС) объявил, что отвергает проведение плебисцита в назначенную дату. Сторонники запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 потребовали пересмотра законодательной основы, принятой ранее депутатами Палаты представителей.

Глава ведомства Халед аль-Мишри во вторник призвал граждан бойкотировать выборы и выйти на митинги в Триполи. Он также пригрозил вооруженной эскалацией в случае проведения голосования.

Председатель ВИК Имад ас-Саих 13 ноября в заявлениях журналистам подтвердил, что подготовка к плебисциту проходит в соответствии с установленным графиком. Он опроверг сообщения о намерениях переноса даты голосования.

Организации гражданского общества объявили о готовности провести первые инклюзивные дебаты между кандидатами в президенты страны. Проект, направленный на повышение осведомленности граждан относительно позиций претендентов, разработан в координации с ВИК.

Сейф аль-Ислам Каддафи, сын экс-лидера страны, зарегистрировался для участия в президентских выборах. Документы политик подал лично в воскресенье, 14 ноября, в офисе избиркома города Сабха.

По данным ВИК на 13 ноября, общее количество претендентов на кресла в Палате представителей во всех избирательных округах достигло 468 человек.

Генеральная прокуратура арестовала главу отделения Всемирного общества исламского призыва и финансового советника премьер-министра страны Али Салима ас-Саллаби. Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

В четверг, 11 ноября, береговая охрана вернула в страну 65 египтян, направлявшихся в Европу на резиновой лодке. В ходе операции силовиков один беженец погиб. Задержанных доставили на военно-морскую базу в Триполи и передали сотрудникам Управления по борьбе с незаконной миграцией.

Силовики в субботу, 13 ноября, арестовали группу контрабандистов. Операция прошла к западу от города Аш-Швейриф. Преступники оказали вооруженное сопротивление при задержании.

На полях Парижской конференции глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи переговорил с председателем Переходного военного совета Чада Махаматом Деби. Стороны обсудили координацию усилий по сотрудничеству в области безопасности, наблюдению за общими границами и объединенную борьбу с терроризмом и организованной преступностью.

Совместный военный комитет «5+5» в четверг, 11 ноября, подтвердил работу над эвакуацией 300 иностранных наемников. Согласно заявлению ведомства, операция осуществляется с учетом всех мер предосторожности и при поддержке миссии ООН в рамках выполнения соглашения о прекращении огня, подписанного в Женеве 23 октября 2020 года.

Начальник Генштаба сил западного региона Мухаммад аль-Хаддад встретился с коллегой из АНДР Саидом Шанегрихой. Офицеры рассмотрели вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе. Они договорились о координации совместных действий для реагирования на угрозы безопасности.

Посол Мадрида Хавьер Гарсия-Ларраче в начале недели заявил о намерении большого числа испанских компаний вернуться в Ливию для реализации приостановленных проектов. При этом ряд корпораций, таких как Repsol, несмотря на события последних лет, частично остались в стране и поддерживали деятельность.

