Парижская конференция и выдвижение сына Каддафи — что произошло в Ливии с 8 по 14 ноября

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 8 по 14 ноября 2021 года.

Парижская международная конференция по Ливии

В пятницу, 12 ноября, во Франции прошла конференция по урегулированию кризиса в североафриканской стране. Участники, прибывшие из более 20 государств, рассмотрели достигнутые результаты в политическом процессе и реализацию предыдущих решений.

Делегаты заявили о приверженности проведению всеобщих выборов. Они пригрозили санкциями тем, кто препятствует их осуществлению или настаивает на переносе.

Президентский совет Ливии 13 ноября подвел итоги мероприятия. В заявлении ведомства приветствуются результаты саммита и отмечаются международные усилия, направленные на успех избирательного процесса.

Подчеркивается важность одновременного проведения президентских и парламентских выборов и принятия необходимых мер для обеспечения прозрачности голосования и предотвращения попыток фальсификации или отмены. Также говорится о приверженности исполнительной власти работе по всеобщему примирению в стране.

Подготовка к декабрьскому плебисциту

В понедельник, 8 ноября, Высшая избирательная комиссия (ВИК) начала принимать документы от кандидатов на президентские и парламентские выборы. Голосование запланировано на 24 декабря.

Спустя три дня избирком объявил о первом зарегистрированном претенденте на пост главы государства. Им стал генеральный директор Al Hamra Company, дочерней компании Ливийской инвестиционной корпорации, Абдул Хаким Байо.

На фоне активной подготовки к избирательному процессу Высший государственный совет (ВГС) объявил, что отвергает проведение плебисцита в назначенную дату. Сторонники запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 потребовали пересмотра законодательной основы, принятой ранее депутатами Палаты представителей.

Глава ведомства Халед аль-Мишри во вторник призвал граждан бойкотировать выборы и выйти на митинги в Триполи. Он также пригрозил вооруженной эскалацией в случае проведения голосования.

Председатель ВИК Имад ас-Саих 13 ноября в заявлениях журналистам подтвердил, что подготовка к плебисциту проходит в соответствии с установленным графиком. Он опроверг сообщения о намерениях переноса даты голосования.

Организации гражданского общества объявили о готовности провести первые инклюзивные дебаты между кандидатами в президенты страны. Проект, направленный на повышение осведомленности граждан относительно позиций претендентов, разработан в координации с ВИК.

Сейф аль-Ислам Каддафи, сын экс-лидера страны, зарегистрировался для участия в президентских выборах. Документы политик подал лично в воскресенье, 14 ноября, в офисе избиркома города Сабха.

По данным ВИК на 13 ноября, общее количество претендентов на кресла в Палате представителей во всех избирательных округах достигло 468 человек.

Происшествия

Генеральная прокуратура арестовала главу отделения Всемирного общества исламского призыва и финансового советника премьер-министра страны Али Салима ас-Саллаби. Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

В четверг, 11 ноября, береговая охрана вернула в страну 65 египтян, направлявшихся в Европу на резиновой лодке. В ходе операции силовиков один беженец погиб. Задержанных доставили на военно-морскую базу в Триполи и передали сотрудникам Управления по борьбе с незаконной миграцией.

Силовики в субботу, 13 ноября, арестовали группу контрабандистов. Операция прошла к западу от города Аш-Швейриф. Преступники оказали вооруженное сопротивление при задержании.

Политика

На полях Парижской конференции глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи переговорил с председателем Переходного военного совета Чада Махаматом Деби. Стороны обсудили координацию усилий по сотрудничеству в области безопасности, наблюдению за общими границами и объединенную борьбу с терроризмом и организованной преступностью.

Совместный военный комитет «5+5» в четверг, 11 ноября, подтвердил работу над эвакуацией 300 иностранных наемников. Согласно заявлению ведомства, операция осуществляется с учетом всех мер предосторожности и при поддержке миссии ООН в рамках выполнения соглашения о прекращении огня, подписанного в Женеве 23 октября 2020 года.

Начальник Генштаба сил западного региона Мухаммад аль-Хаддад встретился с коллегой из АНДР Саидом Шанегрихой. Офицеры рассмотрели вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе. Они договорились о координации совместных действий для реагирования на угрозы безопасности.

Экономика

Посол Мадрида Хавьер Гарсия-Ларраче в начале недели заявил о намерении большого числа испанских компаний вернуться в Ливию для реализации приостановленных проектов. При этом ряд корпораций, таких как Repsol, несмотря на события последних лет, частично остались в стране и поддерживали деятельность.

Заместитель министра нефти и газа Рифат аль-Абар объявил о планах по увеличению добычи черного золота. Руководство намерено к 2022 году достигнуть уровня в 2 млн баррелей в сутки.

В пятницу, 12 ноября, глава Центрального банка Садик аль-Кабир подписал с тунисским коллегой Марваном аль-Абасси меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на укрепление сотрудничества в области банковского надзора и развития платежных систем. Стороны также договорились о совместной подготовке кадров.

Делегация компании Royal Air Maroc посетила международный аэропорт Митига. По итогам переговоров с главой Управления гражданской авиации Ливии достигнуто соглашение о возобновлении регулярных и прямых рейсов между двумя государствами. Первые полеты запланированы на конец текущего года.

Общество

Бригада Тарик бен Зияд начала отправку топлива в города и районы на юге страны. По сообщению Отдела военной информации, опубликованному в среду, 10 ноября, операция проходит в рамках инициативы Ливийской национальной армии по обеспечению потребностей граждан в горючем.

اللواء طارق بن زياد المُعزّز يباشر في إرسال شحنات الوقود إلى مناطق ومدن جنوب ليبيا

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي القوات المسلحة لسدّ الإحتياجات وتوفير كافة المتطلبات الخدمية للمواطن في مناطق الجنوب #شعبة_الاعلام_الحربي pic.twitter.com/Cy4gFyICE9 — ليبيا وطني (@JDTkLYZayYGdbew) November 10, 2021

На рынке Аль-Мушир в Триполи закрыли лавки обмена валюты. Пользователи социальных сетей сообщают, что это сделано по распоряжению муниципальных властей.

1 Организация запрещена на территории РФ.