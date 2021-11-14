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Ученые из Хельсинского университета выяснили семь главных поведенческих черт кошек
Общество
Ученые из Хельсинского университета выяснили семь главных поведенческих черт кошек
pixabay.com  /  Kimulechka

Хельсинки, 14 ноября. Специалисты из Хельсинского университета провели масштабное исследование, по результатам которого определили главные черты поведения кошек.

Ученые подготовили анкету, включающую 138 вопросов о питомцах, и разослали ее администраторам тематических сайтов в интернете. В опросе приняли участие более 4300 человек. Оказалось, что у кошек имеется семь основных характеристик.

В перечень попали: активность и игривость, агрессия к людям, пугливость, общительность по отношению к человеку и другим животным, проблемы с туалетным лотком, а также чрезмерный уход за собой. Отмечается, что последнее не является поведенческой чертой, однако указывает на чувствительность животных к стрессу.

Ранее исследователи из Киотского университета выявили у кошек способность отслеживать и определять местоположение хозяина по голосу. Специалисты провели испытание с участием 27 животных.

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