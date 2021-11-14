Ученые из Хельсинского университета выяснили семь главных поведенческих черт кошек

Хельсинки, 14 ноября. Специалисты из Хельсинского университета провели масштабное исследование, по результатам которого определили главные черты поведения кошек.

Ученые подготовили анкету, включающую 138 вопросов о питомцах, и разослали ее администраторам тематических сайтов в интернете. В опросе приняли участие более 4300 человек. Оказалось, что у кошек имеется семь основных характеристик.

В перечень попали: активность и игривость, агрессия к людям, пугливость, общительность по отношению к человеку и другим животным, проблемы с туалетным лотком, а также чрезмерный уход за собой. Отмечается, что последнее не является поведенческой чертой, однако указывает на чувствительность животных к стрессу.

Ранее исследователи из Киотского университета выявили у кошек способность отслеживать и определять местоположение хозяина по голосу. Специалисты провели испытание с участием 27 животных.