Мэр турецкого Болу планирует взимать с иностранцев крупный налог на свадьбу

Анкара, 14 ноября. Мэр турецкого города Болу Танжу Озджан внес в муниципалитет предложение о бюджете, в котором пересматриваются свадебные сборы в одноименной провинции.

В частности, политик от оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) потребовал взимать с молодоженов 100 000 турецких лир (примерно 731 000 рублей) в случае, если один или оба партнера являются иностранными гражданами.

Своим предложением он открыто признал, что стремится отговорить семьи иммигрантов от поселения в провинции Болу.

«Мы не хотим, чтобы иностранцы женились в Болу, селились в городе и заводили детей. Мы хотим, чтобы они вернулись в свою страну, вот почему мы предлагаем эти решения», — сказал Озджан.

???????? "We do not want foreigners to get married, have children and settle in Bolu. We want them to return to their country."



The mayor of the Turkish province of Bolu, Tanju Özcan, has demanded that wedding fees be increased to 100,000 liras (US$10,000) for foreign nationals. pic.twitter.com/BxKWlFTwCp — euronews (@euronews) November 12, 2021

Особое раздражение у политика вызывают выходцы из Сирии и Ирака. В настоящее время в Турции насчитывается почти четыре миллиона беженцев, более 90% из которых прибыли в республику, бежав от конфликта в Сирии. В стране также проживают несколько сотен тысяч иракцев. Кроме того, на фоне продвижения боевиков «Талибана»1 (запрещено в РФ) этим летом в страну хлынула волна афганских нелегалов.

«Мы реализуем это соглашение, чтобы два иностранных гражданина не могли пожениться в Болу. Они не должны селиться в Болу, и у них не должно быть детей. Два сирийца и два иракца не должны здесь жениться», — заявил мэр города.

Он также предложил ввести сборы для тех, кто разводится и вступает в повторный брак. Согласно его инициативе, цена заключения второго брака составит 5 000 лир (36 550 рублей), а третьего — 50 000 лир (365 500 рублей). Озджан объяснил такие инициативы тем, что после декриминализации супружеской измены в Турции число разводов растет.

«Мы принимаем эти решения, чтобы не поощрять [развод], защищать целостность семьи, предотвращать травмы разлученных детей. <…> Преступление в прелюбодеянии должно быть введено в Уголовный кодекс Турции», — сказал он.

Озджан уверен, что эта мера будет принята городским советом единогласно. По его словам, если кто-то будет возражать, чиновник обвинит их в желании развестись.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Zina suç sayılmalıhttps://t.co/ufyznR0ErF pic.twitter.com/bL7zYzaEUg — İleri Haber (@ilerihaber) November 11, 2021

Ксенофобия и шовинизм

Озджан ранее подвергался дисциплинарному расследованию со стороны РНП за свои комментарии и поведение. Он публично заявил, что его взгляды не отражают взгляды партии.

В частности, политик говорил о том, что для иностранных граждан, проживающих в Болу, тарифы на воду и вывоз твердых коммунальных отходов должны быть повышены в 10 раз. По его словам, 85% жителей города устали содержать беженцев из других стран и согласны с его предложением.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik.” pic.twitter.com/nMwgeEYA8J — Bee haber (@beehaber) July 26, 2021

Кроме того, Танжу Озджан заявлял, что сирийцы и иракцы отстают от турок на 30 лет, а афганцы — на 100.

«[Афганский] мужчина видел только женщин в бурке. Теперь, даже когда он видит женщину с открытым лицом, ему это кажется странным. Невозможно добиться такой социальной интеграции. Ребята ничего не делали с 7 лет, кроме как воевали. Они воевал с соседней деревней, с соседним племенем, с соседним народом. Он воевали и воевали», — говорил он.

Nokta TV'de katıldığı programda "Suriyeliler bizden yaklaşık 30 yıl gerideydi. Iraklılar da öyle. Ama Afganlar 100 yıl geride" diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kişilerin sosyal entegrasyonunun sağlanmasının mümkün olmadığını öne sürdü. pic.twitter.com/jzAeTLClKt — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 18, 2021

Миграционный кризис

Миграционный вопрос является весьма острой темой в Турции. Многие жители республики считают, что засилье выходцев из арабских и южноазиатских стран изменит демографическую картину государства и лишит работы местных граждан, и так страдающих от безработицы. В этой связи радикальные заявления Танжу Озджана находят поддержку у многих турок.

Ранее председатель РНП Кемаль Кылычдароглу заявил, что отправит всех сирийцев обратно на родину, если его партия победит на выборах в 2023 году. На эту инициативу отреагировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что при его правлении беженцам не грозит депортация.

Belarus/Polish border.



Where are the migrants coming from?

Data from the EU's border force, shows the main countries of origin.



Iraq

Syria

Afghanistan

Turkey

Iran

Several migrants have come from Mali in Africa & it has been suggested more Africans will be heading to the border. pic.twitter.com/D9hwSoal0K — Bonnie Lad (@dave24144975) November 14, 2021

Действующему руководству Турции выгодно удерживать мигрантов на своей территории и использовать их в своих целях путем создания провокаций. Исключением не стал и кризис, продолжающийся на границе Белоруссии и Польши. Telegram-канал «Стамбульский волк» рассказал, как Анкара переправляла сирийских и иракских беженцев в восточноевропейскую страну и чем это может обернуться для турецкого государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.