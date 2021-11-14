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Мэр турецкого Болу планирует взимать с иностранцев крупный налог на свадьбу
Весь мир
Мэр турецкого Болу планирует взимать с иностранцев крупный налог на свадьбу
twitter.com  /  @tanjuozcanchp

Анкара, 14 ноября. Мэр турецкого города Болу Танжу Озджан внес в муниципалитет предложение о бюджете, в котором пересматриваются свадебные сборы в одноименной провинции.

В частности, политик от оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) потребовал взимать с молодоженов 100 000 турецких лир (примерно 731 000 рублей) в случае, если один или оба партнера являются иностранными гражданами.

Своим предложением он открыто признал, что стремится отговорить семьи иммигрантов от поселения в провинции Болу.

«Мы не хотим, чтобы иностранцы женились в Болу, селились в городе и заводили детей. Мы хотим, чтобы они вернулись в свою страну, вот почему мы предлагаем эти решения», — сказал Озджан.

Особое раздражение у политика вызывают выходцы из Сирии и Ирака. В настоящее время в Турции насчитывается почти четыре миллиона беженцев, более 90% из которых прибыли в республику, бежав от конфликта в Сирии. В стране также проживают несколько сотен тысяч иракцев. Кроме того, на фоне продвижения боевиков «Талибана»1 (запрещено в РФ) этим летом в страну хлынула волна афганских нелегалов.

«Мы реализуем это соглашение, чтобы два иностранных гражданина не могли пожениться в Болу. Они не должны селиться в Болу, и у них не должно быть детей. Два сирийца и два иракца не должны здесь жениться», — заявил мэр города.

Он также предложил ввести сборы для тех, кто разводится и вступает в повторный брак. Согласно его инициативе, цена заключения второго брака составит 5 000 лир (36 550 рублей), а третьего — 50 000 лир (365 500 рублей). Озджан объяснил такие инициативы тем, что после декриминализации супружеской измены в Турции число разводов растет.

«Мы принимаем эти решения, чтобы не поощрять [развод], защищать целостность семьи, предотвращать травмы разлученных детей. <…> Преступление в прелюбодеянии должно быть введено в Уголовный кодекс Турции», — сказал он.

Озджан уверен, что эта мера будет принята городским советом единогласно. По его словам, если кто-то будет возражать, чиновник обвинит их в желании развестись.

Ксенофобия и шовинизм

Озджан ранее подвергался дисциплинарному расследованию со стороны РНП за свои комментарии и поведение. Он публично заявил, что его взгляды не отражают взгляды партии.

В частности, политик говорил о том, что для иностранных граждан, проживающих в Болу, тарифы на воду и вывоз твердых коммунальных отходов должны быть повышены в 10 раз. По его словам, 85% жителей города устали содержать беженцев из других стран и согласны с его предложением.

Кроме того, Танжу Озджан заявлял, что сирийцы и иракцы отстают от турок на 30 лет, а афганцы — на 100.

«[Афганский] мужчина видел только женщин в бурке. Теперь, даже когда он видит женщину с открытым лицом, ему это кажется странным. Невозможно добиться такой социальной интеграции. Ребята ничего не делали с 7 лет, кроме как воевали. Они воевал с соседней деревней, с соседним племенем, с соседним народом. Он воевали и воевали», — говорил он.

Миграционный кризис

Миграционный вопрос является весьма острой темой в Турции. Многие жители республики считают, что засилье выходцев из арабских и южноазиатских стран изменит демографическую картину государства и лишит работы местных граждан, и так страдающих от безработицы. В этой связи радикальные заявления Танжу Озджана находят поддержку у многих турок.

Ранее председатель РНП Кемаль Кылычдароглу заявил, что отправит всех сирийцев обратно на родину, если его партия победит на выборах в 2023 году. На эту инициативу отреагировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что при его правлении беженцам не грозит депортация.

Действующему руководству Турции выгодно удерживать мигрантов на своей территории и использовать их в своих целях путем создания провокаций. Исключением не стал и кризис, продолжающийся на границе Белоруссии и Польши. Telegram-канал «Стамбульский волк» рассказал, как Анкара переправляла сирийских и иракских беженцев в восточноевропейскую страну и чем это может обернуться для турецкого государства.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

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беженцы турция болу
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