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Вучич: сербская армия стала намного сильнее благодаря сотрудничеству с Россией
Армия
Вучич: сербская армия стала намного сильнее благодаря сотрудничеству с Россией
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Белград, 14 ноября. Сотрудничество Москвы и Белграда в военно-технической сфере сегодня находится на самом высоком уровне, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью для «Соловьев Live».

По его словам, Москва неоднократно помогала Белграду, поставляя различную военную технику. Кроме того, российские и сербские военные неоднократно проводили «исключительные учения».

«Сегодня армия Сербии намного сильнее, чем была раньше, в том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента Путина, — добавил Вучич. — У нас прекрасно идет военное сотрудничество с Россией, это никакая не тайна. Самолеты, истребители, вертолеты и многое другое, у нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ».

Ранее Россия и Сербия провели совместные учения Славянский щит — 2021». Тренировочные мероприятия прошли при участии подразделений зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

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