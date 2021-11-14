Топ-менеджер Eni связал глобальный энергокризис с сокращением инвестиций

Рим, 14 ноября. Истоки нынешних проблем на энергетическом рынке и роста цен на сырье связаны с сокращением инвестиций, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

В интервью газете Corriere della Sera он отметил, что несоответствие предложения и спроса, которые и породили кризис, носит глобальный характер. Эти проблемы касаются не только Европы, столкнувшейся с рекордными газовыми котировками в октябре текущего года.

«Проблема в том, что инвестиции upstream, те, что ведут к большей продуктивности месторождений, претерпели значительные сокращения. К первому сокращению привело чрезмерное предложение в 2014 году. Тогда объемы инвестиций сократились с 850 млрд долларов до 350–400 млрд в год. С тех пор инвестиции не наращивались на фоне опасений слишком высокого предложения», — объяснил Дескальци.

Энергетический кризис в Китае также грозит глобальными проблемами на мировом рынке. Из-за сокращения рабочей недели на ключевых производствах товары, которые пользуются популярностью в разных странах, будут изготавливаться в два раза дольше, а значит, попадут на полки магазинов с существенной задержкой.