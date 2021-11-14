Sky News Arabia: Лидеры тунисского движения «Ан-Нахда» бежали в Ливию

Тунис, 14 ноября. Ряд лидеров исламистской политической партии «Ан-Нахда» сбежали в Ливию, чтобы уйти от судебного преследования. Об этом сообщил канал Sky News Arabia со ссылкой на информированные источники.

Как минимум пять влиятельных тунисских деятелей вместе с семьями оказались на территории соседнего государства. В настоящее время они проживают в городе Аз-Завия, расположенном на северо-западе страны.

По данным источников, помощь в переезде непосредственно оказал глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, известный сторонник террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). Именно он курирует деятельность местной группировки «Бригада Салах ад-Дин», контролирующей районы вблизи границы с Тунисом.

Бегство сторонников экстремистской идеологии связывают с введением в республике исключительных мер. В ночь с 25 на 26 июля президент Каис Саид заморозил работу парламента и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши. Это произошло на фоне народных волнений против правящей партии «Ан-Нахда».

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Глава государства также инициировал расследование дел о коррупции во власти. В августе он раскрыл причастность депутатов к хищению бюджетных средств и пообещал, что виновные предстанут перед судом.

Политолог Низар Джалиди подтвердил, что покинувшие страну лица являются влиятельными лидерами тунисских «Братьев-мусульман». Хотя они малоизвестны широкой общественности, в их руках сосредоточены финансовые потоки движения. Эксперт упомянул об Ахмаде аль-Мари и Абдалле ат-Трики, которые на сегодняшний день скрываются от правосудия в Ливии.

Ранее аналитики констатировали окончательную потерю популярности исламистов среди граждан республики. Население возлагает на «Ан-Нахду» ответственность за социально-экономический кризис в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.