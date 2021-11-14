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Ученые Университета Киото создали прибор, действующий как нейтрализатор в «Людях в черном»
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Стирающий память нейтрализатор из фильма «Люди в черном» создан в Японии
Наука
Стирающий память нейтрализатор из фильма «Люди в черном» создан в Японии
wikipedia.org  /  Nevit / CC BY-SA 3.0

Токио, 14 ноября. Ученые из Университета Киото использовали технику оптического воздействия на мозг, чтобы стереть участки памяти у подопытных мышей.

Специалисты вводили в мозг грызунов аденовирус, чтобы разрушить белок кофилин, необходимый для оптимальной работы синапсов. Синапс представляет собой место контакта между нейронами.

Аденовирус в эксперименте выступал в качестве «курьера» для доставки протеина, связанного с флуоресцентным маркером. Когда применяется оптическое воздействие, протеины выделяли кислород, деактивирующий кофилин.

Ученые облучали гиппокамп мыши дважды: сразу после того, как животное изучало новую задачу, а затем во время сна уже после обучения. В результате мыши полностью теряли воспоминания о своей недавней деятельности подобно тому, как вспышка света от нейтрализатора стирала память об инопланетянах в кинокартине «Люди в черном».

Американский ученый Майкл Ульман ранее заявил, что мозг с возрастом лучше обрабатывает информацию. Специалисты провели исследование с участием 702 добровольцев в возрасте от 58 до 98 лет.

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