Публицист Тулин: Немецкий депутат призвал сделать Украину резервацией для мигрантов

Нильс Шмид, эксперт по внешней политике из Социал-демократической партии Германии в немецком бундестаге, предложил отправлять на Украину всех мигрантов, пытающихся получить статус беженца во всех странах ЕС, до принятия окончательного решения по их статусу. По мнению Шмида, тем самым Евросоюз даст понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС, а также это разрешит и кризис, возникший на белорусско-польской границе. Сейчас идея депутата активно обсуждается, но согласия Украины на ее реализацию никто не спрашивает.

Об этом сообщила и словацкая газета DennikN в статье под названием «Украина как резервация: решение миграционного кризиса».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Статья привлекла мое внимание не только сообщением об инициативе немецкого депутата, но и еще двумя фактами, которые в ней описаны и которые все еще старается не замечать ЕС. Там во весь голос возмущаются тем, что Белоруссия не препятствует попыткам мигрантов попасть в Польшу, и одновременно в упор не замечают массовую контрабанду мигрантов в эту же страну с Украины. Словацкий журналист Марек Данко пишет:

«Европейский парламент снова заговорил о новом пакете санкций против Белоруссии, но уже давно понятно, что санкции ничего не изменят и не поменяют ситуацию на границе. Напротив, санкции поспособствуют тому, что Белоруссия и Россия продолжат сотрудничество ради создания союзного государства и более глубокой интеграции. Тут стоит поговорить о роли Украины в миграционном кризисе. Все хорошо знают, что мигранты приезжают в ЕС с украинской территории, но не говорят об этом. Украинцы уже давно покинули свою страну и уехали с Украины в поисках работы, которая нередко связана с нарушением закона. В СМИ все чаще появляются новости о том, что в Польше задержаны украинские граждане, которых обвиняют в помощи нелегальным мигрантам (они тайно переправляют их через границу). Вот только несколько случаев за последние дни: 18 октября польский пограничный патруль доложил о задержании гражданина Украины, который перевозил в грузовике 27 мигрантов из Ирака. 19 октября в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие: перевернулся автобус с чешскими номерами. Внутри находились 15 иностранцев, в основном граждане Ирака. Водитель автобуса скрылся с места аварии, но вскоре его задержали. Он оказался гражданином Украины. В Польше в 30 километрах от границы с Белоруссией первого ноября остановили машину с польскими номерами. Ее вел 24-летний украинец. В кабине он перевозил 11 граждан Ирака, которые нелегально проникли на территорию Польши. Кроме того, у украинца не было водительских прав. В тот же день задержали еще одного украинца, который вез трех курдов. 7 ноября польская полиция сообщила о задержании гражданина Украины, который занимался переправкой нелегальных мигрантов с территории Белоруссии».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Понять власти ЕС можно. Если они признают, что есть постоянный канал проникновения мигрантов в Польшу не только из Белоруссии, но и с Украины, власти которой тоже официально разрешают приехать на свою территорию потенциальным мигрантам, то тогда они будут поставлены перед сложным выбором. Надо будет или ввести санкции за поощрение миграции не только против Белоруссии, но и против Украины, или объяснить своим гражданам, почему Белоруссия наказана, а Украина нет. Гораздо проще обвинять в поддержке незаконной миграции в ЕС Белоруссию, хотя совершенно непонятно, почему она должна защищать от нее восточную границу ЕС. За последние 30 лет Белоруссия от ЕС ничего хорошего не видела, а совсем наоборот: это сборище 27 государств ввело против нее санкции, не признает ее легитимно избранного президента, грубо вмешивается в ее внутренние дела и в открытую поддерживает тех, кто пытается свергнуть законную власть этой страны.

В то же время Украина должна позаботиться о защите границ Европейского союза от мигрантов хотя бы за предоставление ее гражданам возможности безвизового посещения ЕС. Именно признание о том, что дача безвиза украинцам была ошибкой, и стало еще одним фактом, привлекшим внимание к этой статье в словацкой газете. Там написано прямо и точно:

«Украинцы, которые занимаются переправкой нелегалов с территории Белоруссии, способствуют обострению миграционного кризиса в Европейском союзе. Это происходит потому, что ЕС совершил ошибку, приняв решение о том, что граждане Украины могут свободно въезжать на территорию Европейского союза. Теперь мы видим последствия этого решения».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Миграционный кризис на польской границе в очередной раз показал двуличие политики ЕС. Их СМИ рисуют удивительную картину. Сирийцы, иракцы, афганцы, которые пытаются достичь Германии и Швеции через Грецию и Италию, — бедные, несчастные люди, достойные всяческого сочувствия, а эти же люди, стремящиеся попасть в эти же страны через Польшу, являются живым оружием Лукашенко против ЕС и ничего, кроме осуждения, не заслуживают. Для очернения белорусских пограничников британское издание The Telegraph публикует фейк в статье «Польское предупреждение, чтобы отпугнуть мигрантов от границы: белорусские солдаты пытаются отравить вас таблетками».

Там мы можем прочитать:

«Польша пытается отпугнуть людей от границы, выступая с мрачными предостережениями о том, что белорусские солдаты травят иммигрантов. Основанием для таких предостережений послужила информация об одном мужчине, который недавно заболел после пересечения границы. По данным польского министерства внутренних дел, силы безопасности Белоруссии дают мигрантам опиаты и психотропные препараты. Представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын сказал, что перешедшим летом на территорию Литвы мигрантам давали метадон. Мигранты рассказывали, что эти таблетки помогут им выжить во время пешего перехода через границу».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Выражение «один мужчина, который недавно заболел» по своей объективности, значимости и достоверности явно равно выражению «одна бабка сказала». Забавно, что, по мнению польских полицейских, мигранты получают бесплатно опиаты и психотропные препараты, а представитель госбезопасности уверяет, что метадон, и при этом ссылается на события, произошедшие в соседней стране почти полгода назад.

Почему-то в статье не указано, с какой целью белорусские власти раздают мигрантам наркотики. Если их хотели отравить, то использовали бы яды, а не наркотики. Хотя какой смысл пускать их в страну и тут же травить? Как говорится, тут и до газа «Новичок» недалеко. Если этот бред будут распространять и дальше, то Западная Белоруссия как единственное место на Земле, где наркотиками якобы снабжают бесплатно, станет местом паломничества определенных категорий граждан ЕС.

Сейчас другое британское издание — The Independent — со ссылкой на полицию польского города Белостока сообщает о смерти от холода 14-летнего мигранта на белорусско-польской границе.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

При этом ни точное место, ни имя, ни даже национальность погибшего не сообщаются. Польские власти заявляют, что таких погибших якобы уже восемь, но снова не дают никаких подробностей о них. Самое забавное, что если бы это было правдой, то виновные в этих смертях очевидны — польские пограничники. Если бы не их противодействие, то эти люди бы не мерзли в белорусских лесах, а оформляли бы себе социальные пособия в Германии. Кстати, въезд в свою погранзону представителям гуманитарных организаций и журналистам власти Польши запретили.

Интересна и позиция США, которые требуют быть как можно гостеприимнее с всеми мигрантами, рвущимися в ЕС. Типичным примером этого служит статья в журнале Foreign Policy, являющимся неофициальным рупором Государственного департамента США. Ее автором является Эндрю Коннелли, и она носит название «Don’t Blame Belarus. Blame Brussels» («Не вините Беларусь. Во всем виноват Брюссель»).

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Начинается она так:

«Это — гибридная атака, а не миграционный кризис», — твитнула 10 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщая о тысячах мигрантов, которых белорусский режим свез к польской границе. Разумеется, это и то, и другое. Но отказ лидеров Европейского союза признать эту реальность отчасти объясняет, почему на ЕС в принципе обрушился этот хаос. Прошло шесть лет с последнего миграционного кризиса в Европе, однако взрослые и дети из зон боевых действий и несостоявшихся государств до сих пор зажаты между войсками и колючей проволокой, умоляя, чтобы их впустили».

Дальше автор статьи, к моему удивлению, признает, что не Лукашенко собрал мигрантов для штурма границ, а они сами приехали добровольно:

«Своей навязчивой милитаризацией гуманитарной проблемы ЕС размывает само понятия убежища и подрывает те самые устои, которые, по идее, должны отличать его от «плохишей». Этим летом я провел некоторое время на литовско-белорусской границе и пообщался с людьми, которым не нравится, что правительства и СМИ изображают их пешками и оружием в чужой игре. «Мы понимаем, что Европа и Белоруссия — не в ладах [друг с другом], — сказал мне один молодой сомалиец. — А вот про Лукашенко я не знаю. Все, что я знаю, это что Белоруссия открыла нам двери, но приезжать сюда нас никто не заставлял». Один эритрейский подросток, бежавший от призыва на воинскую службу, сказал мне: «Разумеется, мы нелегалы. Иного пути нет».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Затем следует уже неприкрытая критика миграционной политики Европейского союза с конкретными примерами:

«В ответ на приток мигрантов к своим границам Литва, Польша и десять других стран ЕС призвали Брюссель «приспособить существующую правовую базу к новым реалиям». Это не что иное, как призыв игнорировать Женевскую конвенцию о беженцах и узаконить разгон беззащитных людей, оказавшихся в опасной ситуации. Когда я заметил литовскому министру иностранных дел, что Белоруссия пытает собственных граждан и едва ли кажется безопасной страной для высылки просителей убежища, он парировал: «Но афганцев-то они не мучают».

Польша уже раньше не пускала беженцев из деспотической российской республики Чечни, а также из среднеазиатских автократий вроде Таджикистана, поэтому бросает их на произвол судьбы в Белоруссии. При этом, наряду с Литвой, она совершенно справедливо выдает гуманитарные визы и организует гуманитарные коридоры для бегства белорусских диссидентов. Однако спасающихся бегством от афганских талибов (участников «Талибана»1 — террористической организации, запрещенной в РФ), сирийского диктатора Башара Асада и сомалийских исламистов «Аш-Шабаб» (одно из названий террористической группировки «Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин». — Прим. ФАН) ждет иная судьба. Почему?

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Запрос на предоставление убежища обычно рассматривается в той стране, куда соискатель впервые прибыл. Из-за этого людям приходится подолгу томиться в странах, куда они даже не собирались. Эту систему разработали богатые северные страны, чтобы делегировать деликатный процесс выдачи убежища более слабым приграничным государствам Средиземноморья и Восточной Европы. Так эти страны сохраняют либеральный фасад, во всеуслышание настаивая на соблюдении прав человека, а вся грязная работа по укреплению и противодействию достается правительствам победнее на периферии.

«Мы — не Белоруссия, — заявила в октябре комиссар по внутренним делам и миграции ЕС Ильва Юханссон, обсуждая то, как Лукашенко превратил миграцию в оружие. — Мы — за человечность, а не за жестокость». И все же несколько стран-членов ЕС заслуженно обвиняются в систематической жестокости, сопоставимой с силами безопасности Лукашенко. В прошлом месяце журналисты разоблачили, как подразделения греческой береговой охраны хватают беженцев, высадившихся на Эгейских островах, и бросают их прямо в море, а также засняли, как хорватские пограничники избивают мигрантов и прогоняют их через реку в Боснию и Герцеговину. Когда просители убежища пересекают центральную часть Средиземного моря, за ними следит европейская авиация, предупреждая подготовленных ЕС ливийских ополченцев, чтобы те вернули их обратно в миграционные центры, которые, опять же, содержатся на европейские деньги, и где пытки, изнасилования и вымогательство — обычное дело».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

После ужасающих фактов следует такая же статистика и следует предложение максимально облегчить жизнь мигрантов и завозить их самолетами прямо из мест их проживания. Так, по мнению автора, будет покончено с преступной контрабандой мигрантов. На самом деле, чтобы с ней действительно покончить, надо переселить в ЕС, а точнее — в его самые щедрые страны,абсолютно всех желающих со всего мира. Вот только ни один бюджет такое не выдержит. В противном случае услугами контрабандистов будут пользоваться все те, кому отказали в переселении.

«В 2020 году страны ЕС предоставили убежище примерно 280 000 человек, но сперва им надо было как-то добраться до его территории. Европа просто не расселяет достаточно беженцев: в 2020 году они дали жилье всего 8 700. Даже до пандемии коронавируса эта цифра не превышала 21 000 человек. Если европейцам не нравится, что люди прибывают на надувных лодках и томятся за колючей проволокой, это число должно вырасти на порядок. Кипр практически лишил соискателей убежища права привозить свою семью на законных основаниях. Это делается, чтобы внушить людям, чтобы они в принципе не приезжали. В результате они платят контрабандистам и рискуют жизнью. Сегодня давление исходит из Белоруссии, завтра может начаться уже изнутри ЕС. Несколько дней назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Брюссель, что если тот не возместит миллиарды, якобы потраченные венгерским правительством на строительство антимигрантской пограничной стены, то он «готов открыть коридор для мигрантов в Австрию, Германию и Швецию». Если бы деньги европейских налогоплательщиков шли на достойные и эффективные центры обработки данных на ключевых маршрутах миграции, а люди невозбранно воссоединялись с со своими семьями по всему континенту, то этим самым налогоплательщикам не грозил бы хаос на границе. Диктатор завозит мигрантов с коварным умыслом — но отчего Европа не завозит беженцев проверенных и одобренных, подкрепив свой гуманитарный аргумент и, наоборот, подорвав бизнес-модель контрабандистов? Билеты на самолет стоят не дороже бесконечных заборов, систем наблюдения и переброски войск».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Как видно из статьи, США очень озабочены безопасностью беженцев, в том числе и афганских. Однако сами они показывают абсолютно противоположный пример, бросая в августе этого года на произвол судьбы афганцев, которым грозило не возвращение домой, а смерть от рук талибов за сотрудничество с американскими войсками. Ни слова не сказано в статье о том, что творится сейчас на границе США с Мексикой. А между тем, как видел весь мир на видеозаписях, американские пограничники там избивают мигрантов и загоняют их обратно в реку — не лучше, чем их хорватские и греческие коллеги. Граждан Гаити принудительно заталкивают в самолеты и отправляют обратно на родину. В США даже отбирают у мигрантов детей, чего в ЕС пока еще не делают.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Таким образом, постоянно требуя максимального приема мигрантов странами ЕС, сами США обороняются от них всеми силами. Достаточно вспомнить, что под предлогом борьбы с ковидом почти полтора года был запрещен въезд в страну всех иностранцев. Многие европейцы уверены, что массовый прием мигрантов приводит к росту расходов на социальную помощь и в конечном итоге — к экономическому ослаблению их стран. А это на руку США, так как ЕС — один из их главных экономических конкурентов.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.