Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 18:36
18:36
Экономика
Дефицит автомобилей вынудил российских дилеров отказаться от новогодних распродаж
18:36
Происшествия
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с семью пострадавшими в Башкирии
18:34
Экономика
Объем транзита нефтепродуктов через Украину снизился до 37,8 тысячи тонн
18:34
Шоу-бизнес
Барановская высмеяла многочисленные слухи о романе с Галкиным и Лепсом
18:31
Весь мир
Парижская конференция и выдвижение сына Каддафи — что произошло в Ливии с 8 по 14 ноября
18:31
Общество
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о гололедице 15 ноября
18:30
Политика
Языковой омбудсмен Украины предложил изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов
18:30
Общество
Эндокринолог Моргунов посоветовал есть медленнее для более эффективного похудения
18:29
Происшествия
Многодетную жительницу Краснодара избили в трамвае за отсутствие маски
18:28
Общество
Ученые Университета Киото создали прибор, действующий как нейтрализатор в «Людях в черном»
Все новости

Первая жена Коклюшкина рассказала о его грандиозных планах на жизнь
Общество
Первая жена Коклюшкина рассказала о его грандиозных планах на жизнь
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 14 ноября. Первая супруга Виктора Коклюшкина Любовь Сэпп высказалась об умершем сатирике на церемонии прощания. Траурное мероприятие проходило в клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве.

О смерти известного комика стало известно 12 ноября. По сообщению родственников, причиной смерти Коклюшкина стала сердечная недостаточность. Последние дни своей жизни он провел в больнице под наблюдением медиков, однако они не смогли ему помочь.

Во время церемонии Сэпп рассказала, что ее бывший супруг совсем не готов был умирать, поскольку у него были грандиозные планы на жизнь. Он планировал посвятить свое время не только воспитанию пятерых внуков, но и близкому общению с детьми.

«В последнее время был очень слаб. У нас были большие планы, у него пятеро внуков, дочь, планы были грандиозные. Он хорошо себя чувствовал, уверенным всегда был в себе. Он очень любил внуков, дочь, мы тепло общались. Он для меня остался все равно самым-самым», — откровенно рассказала экс-супруга покойного.

Несмотря на то, что супруги разошлись довольно давно, между ними сохранились теплые и трепетные отношения. Сэпп рассказала, что именно их дочь Эльга настояла на госпитализации Коклюшкина.

«В больницу положила его дочь, у нее интуиция развита необыкновенно. Но было уже поздно, девять лет он боролся со смертью. Когда видела в последний раз? Наверное, летом, он к нам приезжал. Он очень любил, всегда с подарками приезжал», — добавила Сэпп.

Высказался на мероприятии и коллега покойного Коклюшкина, юморист Ефим Шифрин. Он заявил, что если бы писателю позволило здоровье, он смог бы стать успешным стендапером.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первая жена Коклюшкина рассказала о его грандиозных планах на жизнь
похороны коклюшкин сэпп
Комментировать