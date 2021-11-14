Первая жена Коклюшкина рассказала о его грандиозных планах на жизнь

Москва, 14 ноября. Первая супруга Виктора Коклюшкина Любовь Сэпп высказалась об умершем сатирике на церемонии прощания. Траурное мероприятие проходило в клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве.

О смерти известного комика стало известно 12 ноября. По сообщению родственников, причиной смерти Коклюшкина стала сердечная недостаточность. Последние дни своей жизни он провел в больнице под наблюдением медиков, однако они не смогли ему помочь.

Во время церемонии Сэпп рассказала, что ее бывший супруг совсем не готов был умирать, поскольку у него были грандиозные планы на жизнь. Он планировал посвятить свое время не только воспитанию пятерых внуков, но и близкому общению с детьми.

«В последнее время был очень слаб. У нас были большие планы, у него пятеро внуков, дочь, планы были грандиозные. Он хорошо себя чувствовал, уверенным всегда был в себе. Он очень любил внуков, дочь, мы тепло общались. Он для меня остался все равно самым-самым», — откровенно рассказала экс-супруга покойного.

Несмотря на то, что супруги разошлись довольно давно, между ними сохранились теплые и трепетные отношения. Сэпп рассказала, что именно их дочь Эльга настояла на госпитализации Коклюшкина.

«В больницу положила его дочь, у нее интуиция развита необыкновенно. Но было уже поздно, девять лет он боролся со смертью. Когда видела в последний раз? Наверное, летом, он к нам приезжал. Он очень любил, всегда с подарками приезжал», — добавила Сэпп.

Высказался на мероприятии и коллега покойного Коклюшкина, юморист Ефим Шифрин. Он заявил, что если бы писателю позволило здоровье, он смог бы стать успешным стендапером.