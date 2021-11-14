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Минэкономразвития РФ: объем взаимной торговли в СНГ вырос на 26%
Экономика
Минэкономразвития РФ: объем взаимной торговли в СНГ вырос на 26%
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 14 ноября. Объем взаимной торговли между странами СНГ за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 26%, сообщило Минэкономразвития России.

Таким образом, все участники Содружества независимых государств сумели преодолеть последствия пандемии, а объем взаимной торговли достиг 100,4 млрд долларов. Доля РФ составила 42,3% от общего товарооборота. Увеличение произошло по всем товарным группам, причем львиная доля экспорта — не конечные товары, а промежуточные, в том числе нефть, сырье и комплектующие.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин на встрече с коллегами из СНГ отмечал, что пандемия коронавируса снизила деловую активность, однако сейчас экономики стран постепенно восстанавливаются. За девять месяцев текущего года товарооборот составил порядка 70 млрд долларов.

Между тем российско-китайский товарооборот за десять месяцев увеличился на 30,9% и составил 115,6 млрд долларов. Импорт из России товаров и услуг также возрос на 31,2% — до 62,7 млрд долларов.

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