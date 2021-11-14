Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 18:36
18:34
Экономика
Объем транзита нефтепродуктов через Украину снизился до 37,8 тысячи тонн
18:34
Шоу-бизнес
Барановская высмеяла многочисленные слухи о романе с Галкиным и Лепсом
18:31
Весь мир
Парижская конференция и выдвижение сына Каддафи — что произошло в Ливии с 8 по 14 ноября
18:31
Общество
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о гололедице 15 ноября
18:30
Политика
Языковой омбудсмен Украины предложил изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов
18:30
Общество
Эндокринолог Моргунов посоветовал есть медленнее для более эффективного похудения
18:29
Происшествия
Многодетную жительницу Краснодара избили в трамвае за отсутствие маски
18:28
Общество
Ученые Университета Киото создали прибор, действующий как нейтрализатор в «Людях в черном»
18:27
Весь мир
Минюст Израиля представил законопроекты, препятствующие возвращению Нетаньяху к власти
18:25
Шоу-бизнес
Барановская прокомментировала затянувшиеся разбирательства с Аршавиным из-за алиментов
Все новости

Пленум ЦК Компартии Китая принял историческую резолюцию
Весь мир
Пленум ЦК Компартии Китая принял историческую резолюцию
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о результатах Шестого пленума ЦК КПК 19-го созыва, очередных визитах на Тайвань американской делегации и президента Гондураса, совместных военно-морских учениях вьетнамских и японских кораблей, санкциях США в отношении двух высокопоставленных камбоджийских военных из-за базы Реам, а также новых назначениях в правительстве Японии.

Вьетнам

Вьетнамский фрегат HQ-011 Dinh Tien Hoang провел совместные учения с японским вертолетоносцем JS Kaga и эсминцем JS Murasame. Маневры состоялись 7 ноября в районе военно-морской базы Камрань в центральной провинции Кханьхоа.

Морские силы самообороны Японии заявили, что продолжат таким образом укреплять оборонное сотрудничество со странами региона, «способствуя миру и стабильности» в нем.

Токио рассматривает Ханой в качестве одного из ключевых партнеров в региональной стратегии сдерживания Китая, которую активно продвигают Соединенные Штаты и их союзники. Сами вьетнамцы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми сторонами, но идти на открытую конфронтацию с Пекином не готовы, учитывая крайне важные торгово-экономические связи с Китаем.

Камбоджа

Министерство финансов США ввело санкции против начальника департамента материально-технического обеспечения Минобороны Камбоджи Чао Пхируна и командующего Королевским военно-морским флотом адмирала Тие Виня, который приходится братом министру обороны Тие Баню.

Американцы заморозили активы и криминализировали любые сделки с двумя высокопоставленными камбоджийскими чиновниками или их ближайшими родственниками. Штаты подозревают их в «сговоре с целью получения прибыли от деятельности, связанной со строительством и модернизацией объектов военно-морской базы Реам».

«Камбоджа решительно осуждает длиннорукую юрисдикцию Соединенных Штатов в отношении камбоджийских чиновников на основании беспочвенных обвинений, продиктованных геополитическими мотивами», — заявил МИД Камбоджи.

Основным проблемным пунктом в отношениях двух стран в течение последних лет стала военно-морская база Реам на побережье Камбоджи, которая сейчас проходит модернизацию при поддержке Китая. Вашингтон считает, что объект может быть использован в будущем для размещения войск НОАК. Пекин и Пномпень подобные заявления неоднократно опровергали.

Министр обороны Тие Бань подчеркнул, что его страна имеет право обращаться за поддержкой к любому, кто хочет помочь развитию Камбоджи, и не обязана информировать Вашингтон об этом.

Китай

В Пекине с 8 по 11 ноября прошел Шестой пленум ЦК КПК 19-го созыва, на котором был принят ряд важных решений, включая проведение ХХ съезда партии во второй половине 2022 года. По поручению Политбюро генеральный секретарь Си Цзиньпин представил проект резолюции об основных достижениях и историческом опыте 100-летней деятельности Компартии Китая.

В истории КПК было лишь две подобные «исторические резолюции». Первая принята в 1945 году при Мао Цзэдуне и закрепила его лидерство в партии за четыре года до того, как коммунисты взяли всю полноту власти в Китае. Второй документ был представлен в 1981 году Дэн Сяопином во время перехода к политике реформ и открытости.

Важность одобренного на последнем пленуме документа об основных достижениях Компартии заключается не столько в его содержании, сколько в символическом значении подобного шага. Резолюция призвана подчеркнуть текущее лидерство Си Цзиньпина, и его особый статус в истории КПК, наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином.

Все это позволяет предположить, что на предстоящем ХХ съезде Компартии для Си Цзиньпина будет одобрен третий срок пребывания на посту лидера Китая.

Тайвань

Вслед за группой европейских парламентариев, посетивших Тайвань на прошлой неделе, 9 ноября из Манилы в Тайбэй на военном самолете прибыла делегация законодателей из США, включая четырех сенаторов и двух членов Палаты представителей. Все они принадлежат к Республиканской партии, которая накануне внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий выделение 2 миллиардов долларов в год на укрепление обороны острова.

Тайваньский МИД подтвердил факт визита, но отказался сообщить более подробную информацию о членах делегации и о том, как долго они пробудут на острове.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что подобные поездки на Тайвань «не являются чем-то необычным», а последний визит «соответствует нашим обязательствам по Закону об отношениях с Тайванем», который регулирует неофициальные связи Вашингтона с Тайбэем.

«США бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела Китая, серьезно подрывают территориальный суверенитет Китая и создают серьезную угрозу миру и стабильности в районе Тайваня», — заявил в свою очередь представитель Минобороны КНР.

В это же время на Тайвань с трехдневным визитом прибыл президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Республика является одной из 15 стран, которые поддерживают дипломатические отношения с Тайванем, а не с КНР.

«В этот самый момент на фоне напряженности в регионе Гондурас находится здесь, чтобы продемонстрировать, что мы настоящие друзья, и только настоящая дружба может проявляться в трудные времена», — заявила лидер Тайваня Цай Инвэнь на встрече со своим коллегой.

Регулярное посещение острова европейским и американскими делегациями, а также официальный визит президента Гондураса должны подчеркнуть международную поддержку Тайбэя в условиях растущей конфронтации в Тайваньском проливе. В свою очередь, Пекин рассматривает подобные шаги как провокации, которые ведут лишь к ухудшению ситуации в регионе.

Япония

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил бывшего министра обороны Гэна Накатани своим помощником по правам человека, который займется, прежде всего, нарушениями в Гонконге и Синьцзяне, КНР. Подобные действия нового правительства могут плохо сказаться на перспективах японо-китайских отношений.

Накатани выступает за принятие законодательной базы, позволяющей Японии вводить санкции против других государств за нарушение прав человека. Он также заявил, что премьер поручил ему координировать деятельность с американцами и их союзниками.

Экс-глава Минобороны Японии ранее неоднократно выступал с критикой Китая. Его назначение рассматривалось как попытка уравновесить «прокитайскую» позицию нового министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси.

В Пекине поспешили выразить надежду, что новый глава МИД Японии сыграет ключевую роль в поддержании стабильных связей между двумя странами в преддверии таких крупных событий, как Зимние олимпийские игры 2022 года. Некоторые западные активисты и политики призывают бойкотировать мероприятие из-за предположительных нарушений прав человека в Китае.

Однако сам Хаяси первым делом заявил об уходе с должности председателя «Ассоциации депутатов парламента за дружбу между Японией и Китаем», через которую он поддерживал хорошие контакты с китайским руководством.

«Я принял решение покинуть этот пост, чтобы избежать ненужного недопонимания по поводу исполнения моих обязанностей в качестве главы Министерства иностранных дел», — объяснил Ёсимаса Хаяси.

В ходе первого телефонного разговора 13 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен и новый глава МИД Японии «выступили против односторонних попыток Китая изменить статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях». Высокопоставленные дипломаты также договорились о тесном сотрудничестве в решении вопросов, касающихся КНР.

По мнению Хаяси, необходимо требовать от Пекина «ответственного поведения», но в то же время поддерживать диалог и сотрудничать в решении общих проблем.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Пленум ЦК Компартии Китая принял историческую резолюцию
азия дайджест lu man
Комментировать