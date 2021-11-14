Пленум ЦК Компартии Китая принял историческую резолюцию

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о результатах Шестого пленума ЦК КПК 19-го созыва, очередных визитах на Тайвань американской делегации и президента Гондураса, совместных военно-морских учениях вьетнамских и японских кораблей, санкциях США в отношении двух высокопоставленных камбоджийских военных из-за базы Реам, а также новых назначениях в правительстве Японии.

Вьетнам

Вьетнамский фрегат HQ-011 Dinh Tien Hoang провел совместные учения с японским вертолетоносцем JS Kaga и эсминцем JS Murasame. Маневры состоялись 7 ноября в районе военно-морской базы Камрань в центральной провинции Кханьхоа.

Морские силы самообороны Японии заявили, что продолжат таким образом укреплять оборонное сотрудничество со странами региона, «способствуя миру и стабильности» в нем.

Токио рассматривает Ханой в качестве одного из ключевых партнеров в региональной стратегии сдерживания Китая, которую активно продвигают Соединенные Штаты и их союзники. Сами вьетнамцы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми сторонами, но идти на открытую конфронтацию с Пекином не готовы, учитывая крайне важные торгово-экономические связи с Китаем.

"See you all again! Hope you like the souvenirs!"



Vessels of Japan Maritime Self-Defense Force wrap up their visit to Cam Ranh Bay by conducting an exercise with Gepard-class HQ-011 "Dinh Tien Hoang" of Vietnam People Navy. pic.twitter.com/OsAX8lmOhL — Lee Ann Quann (@AnnQuann) November 10, 2021

Камбоджа

Министерство финансов США ввело санкции против начальника департамента материально-технического обеспечения Минобороны Камбоджи Чао Пхируна и командующего Королевским военно-морским флотом адмирала Тие Виня, который приходится братом министру обороны Тие Баню.

Американцы заморозили активы и криминализировали любые сделки с двумя высокопоставленными камбоджийскими чиновниками или их ближайшими родственниками. Штаты подозревают их в «сговоре с целью получения прибыли от деятельности, связанной со строительством и модернизацией объектов военно-морской базы Реам».

«Камбоджа решительно осуждает длиннорукую юрисдикцию Соединенных Штатов в отношении камбоджийских чиновников на основании беспочвенных обвинений, продиктованных геополитическими мотивами», — заявил МИД Камбоджи.

Основным проблемным пунктом в отношениях двух стран в течение последних лет стала военно-морская база Реам на побережье Камбоджи, которая сейчас проходит модернизацию при поддержке Китая. Вашингтон считает, что объект может быть использован в будущем для размещения войск НОАК. Пекин и Пномпень подобные заявления неоднократно опровергали.

Министр обороны Тие Бань подчеркнул, что его страна имеет право обращаться за поддержкой к любому, кто хочет помочь развитию Камбоджи, и не обязана информировать Вашингтон об этом.

Китай

В Пекине с 8 по 11 ноября прошел Шестой пленум ЦК КПК 19-го созыва, на котором был принят ряд важных решений, включая проведение ХХ съезда партии во второй половине 2022 года. По поручению Политбюро генеральный секретарь Си Цзиньпин представил проект резолюции об основных достижениях и историческом опыте 100-летней деятельности Компартии Китая.

В истории КПК было лишь две подобные «исторические резолюции». Первая принята в 1945 году при Мао Цзэдуне и закрепила его лидерство в партии за четыре года до того, как коммунисты взяли всю полноту власти в Китае. Второй документ был представлен в 1981 году Дэн Сяопином во время перехода к политике реформ и открытости.

Важность одобренного на последнем пленуме документа об основных достижениях Компартии заключается не столько в его содержании, сколько в символическом значении подобного шага. Резолюция призвана подчеркнуть текущее лидерство Си Цзиньпина, и его особый статус в истории КПК, наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином.

Все это позволяет предположить, что на предстоящем ХХ съезде Компартии для Си Цзиньпина будет одобрен третий срок пребывания на посту лидера Китая.

CHINA POLITICS | THE COMMUNIST COMMUNIQUE



The Chinese Communist Party has approved a resolution on the party's history and achievements, concluding the sixth plenary session of the party's 19th Central Committee. Here's the full text of the communique.https://t.co/P5tbd1egun — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) November 12, 2021

Тайвань

Вслед за группой европейских парламентариев, посетивших Тайвань на прошлой неделе, 9 ноября из Манилы в Тайбэй на военном самолете прибыла делегация законодателей из США, включая четырех сенаторов и двух членов Палаты представителей. Все они принадлежат к Республиканской партии, которая накануне внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий выделение 2 миллиардов долларов в год на укрепление обороны острова.

Тайваньский МИД подтвердил факт визита, но отказался сообщить более подробную информацию о членах делегации и о том, как долго они пробудут на острове.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что подобные поездки на Тайвань «не являются чем-то необычным», а последний визит «соответствует нашим обязательствам по Закону об отношениях с Тайванем», который регулирует неофициальные связи Вашингтона с Тайбэем.

«США бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела Китая, серьезно подрывают территориальный суверенитет Китая и создают серьезную угрозу миру и стабильности в районе Тайваня», — заявил в свою очередь представитель Минобороны КНР.

US Republican congressional delegation leaves Taiwan after three-day low-key visit – Focus Taiwan https://t.co/TFIZOMg3jJ — Sense Hofstede (@sehof) November 12, 2021

В это же время на Тайвань с трехдневным визитом прибыл президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Республика является одной из 15 стран, которые поддерживают дипломатические отношения с Тайванем, а не с КНР.

«В этот самый момент на фоне напряженности в регионе Гондурас находится здесь, чтобы продемонстрировать, что мы настоящие друзья, и только настоящая дружба может проявляться в трудные времена», — заявила лидер Тайваня Цай Инвэнь на встрече со своим коллегой.

Регулярное посещение острова европейским и американскими делегациями, а также официальный визит президента Гондураса должны подчеркнуть международную поддержку Тайбэя в условиях растущей конфронтации в Тайваньском проливе. В свою очередь, Пекин рассматривает подобные шаги как провокации, которые ведут лишь к ухудшению ситуации в регионе.

Welcome back to Taiwan, President @JuanOrlandoH. As friends & allies for 80 years, #Taiwan ???????? & #Honduras ???????? are strengthening our wide-ranging cooperation for the benefit of our nations & peoples. pic.twitter.com/9QdeUEbAdP — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) November 13, 2021

Япония

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил бывшего министра обороны Гэна Накатани своим помощником по правам человека, который займется, прежде всего, нарушениями в Гонконге и Синьцзяне, КНР. Подобные действия нового правительства могут плохо сказаться на перспективах японо-китайских отношений.

Накатани выступает за принятие законодательной базы, позволяющей Японии вводить санкции против других государств за нарушение прав человека. Он также заявил, что премьер поручил ему координировать деятельность с американцами и их союзниками.

Экс-глава Минобороны Японии ранее неоднократно выступал с критикой Китая. Его назначение рассматривалось как попытка уравновесить «прокитайскую» позицию нового министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси.

В Пекине поспешили выразить надежду, что новый глава МИД Японии сыграет ключевую роль в поддержании стабильных связей между двумя странами в преддверии таких крупных событий, как Зимние олимпийские игры 2022 года. Некоторые западные активисты и политики призывают бойкотировать мероприятие из-за предположительных нарушений прав человека в Китае.

Однако сам Хаяси первым делом заявил об уходе с должности председателя «Ассоциации депутатов парламента за дружбу между Японией и Китаем», через которую он поддерживал хорошие контакты с китайским руководством.

«Я принял решение покинуть этот пост, чтобы избежать ненужного недопонимания по поводу исполнения моих обязанностей в качестве главы Министерства иностранных дел», — объяснил Ёсимаса Хаяси.

В ходе первого телефонного разговора 13 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен и новый глава МИД Японии «выступили против односторонних попыток Китая изменить статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях». Высокопоставленные дипломаты также договорились о тесном сотрудничестве в решении вопросов, касающихся КНР.

По мнению Хаяси, необходимо требовать от Пекина «ответственного поведения», но в то же время поддерживать диалог и сотрудничать в решении общих проблем.

Yoshimasa Hayashi and Antony Blinken affirmed the importance of stability in the Taiwan Strait during the phone talks, while seeking to hold a so-called two-plus-two meeting as early as possible. https://t.co/rTUXw6chkj — The Japan Times (@japantimes) November 13, 2021

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