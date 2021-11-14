Психолог Яничева рассказала, как перестать ненавидеть понедельники

Даже с работой мечты порой хочется, чтобы понедельник не наставал, а выходные дни не заканчивались. Оттого для многих воскресенье становится чуть ли не «траурным» днем, а тоска из-за начала новой недели омрачает остатки отдыха. Как с этим бороться и наконец-то немного полюбить понедельники, мы спросили у психолога, доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.

По ее словам, ситуация полностью зависит от собственного настроя. Конечно, какая-то неприятность вроде ссоры может значительно испортить настроение, но если в конце каждой недели вы думаете, как не хотите начала новой — проблема в восприятии труда. И если дело, за которое вы получаете деньги, действительно кажется невыносимым, то выход здесь один — смена работы. Но это решение, конечно, кардинальное.

«Может быть, если посмотреть за собой внимательно, вы стали ловить себя на том, что раньше такого не было. И тогда возможный вариант — вы просто устали, вам нужен отпуск или выходной. И уж совершенно точно брать себя за волосы и тащить из этой ситуации, когда я себе заранее воскресенье порчу тем, что завтра будет понедельник, — говорит Татьяна Яничева. — Как только эти мысли возникают, их нужно постараться перенаправить. Например, заранее в воскресенье запланировать какие-то прогулки, встречи, приятные дела и готовиться уже к ним, а не к этому ужасному понедельнику. Это то, что называется мотиваторы, или такие позитивные переформулировки того, что мне предстоит».

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Очевидно, неделя станет более ожидаемой, если в один из ее дней будет запланировано желаемое событие. Но и сами выходные важно сделать приятными и яркими, а не забить сплошными делами, будто это очередные рабочие будни. Уборка по дому, поход в супермаркет и уроки с детьми — не удивительно, что из-за подобных пунктов мы ощущаем, будто выходных и не было вовсе.

«Да, это тоже совершенно верно. Возможна такая история, когда в субботу и особенно в вечер пятницы мы думаем: «У меня впереди еще целых два дня, я обязательно все успею, поэтому сейчас я посплю и побездельничаю». Побездельничать себе тоже надо давать, и уж если ты бездельничаешь, то самое главное — себя за это не корить. Вот это самый плохой вариант. Но, конечно, лучше всю эту нагрузку, какие-то домашние дела, распределить на два дня, а не на один. Не обязательно ведь все это собирать в кучу на выходные», — заключает психолог.

Грамотное планирование — действительно рецепт успеха, благодаря которому понятно, что свободного времени у вас больше, чем вы полагали, причем не только в выходные. О том, как правильно упорядочивать дела, чтобы успевать больше, Татьяна Яничева рассказывала читателям ФАН ранее.