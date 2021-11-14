Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче на Кубке Карьяла

Хельсинки, 14 ноября. Российская хоккейная сборная с крупным счетом победила Чехию в третьем матче на Кубке Карьяла, который продолжается в Финляндии.

Сборная России по хоккею на мажорной ноте завершила выступление на Кубке Карьяла, со счетом 5:2 переиграв Чехию. В первом периоде номинальные гости дважды огорчили голкипера соперника. Заброшенными шайбами отметились Александр Елесин и Дмитрий Воронков. В начале второго периода Воронков оформил дубль, после чего Никита Тертышный забил еще один гол. До начала второго перерыва сборная Чехии сократила отставание в счете усилиями Матея Странски. В третьем периоде Давид Каше забросил еще одну шайбу в ворота российской национальной команды, а окончательный результат матча установил Артем Галимов.

Сборная России победила и заняла третье место на Кубке Карьяла. Заключительный матч турнира пройдет в 18:30 по московскому времени. Шведская национальная команда сыграет с Финляндией.