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Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче на Кубке Карьяла

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 16:52
Спорт
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче на Кубке Карьяла
Global Look Press  /  Pascal Muller

Хельсинки, 14 ноября. Российская хоккейная сборная с крупным счетом победила Чехию в третьем матче на Кубке Карьяла, который продолжается в Финляндии.

Сборная России по хоккею на мажорной ноте завершила выступление на Кубке Карьяла, со счетом 5:2 переиграв Чехию. В первом периоде номинальные гости дважды огорчили голкипера соперника. Заброшенными шайбами отметились Александр Елесин и Дмитрий Воронков. В начале второго периода Воронков оформил дубль, после чего Никита Тертышный забил еще один гол. До начала второго перерыва сборная Чехии сократила отставание в счете усилиями Матея Странски. В третьем периоде Давид Каше забросил еще одну шайбу в ворота российской национальной команды, а окончательный результат матча установил Артем Галимов.

Сборная России победила и заняла третье место на Кубке Карьяла. Заключительный матч турнира пройдет в 18:30 по московскому времени. Шведская национальная команда сыграет с Финляндией.

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