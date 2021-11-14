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Бывшая жена Григорьева-Аполлонова пришла на концерт «Иванушек» с новым мужем
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Аполлонова пришла на концерт «Иванушек» с новым мужем
instagram.com  /  @m.a.s.h.a._z

Москва, 14 ноября. Популярная российская группа «Иванушки International», которая в 1990-х разбила немало девичьих сердец, отметила 25-летие своего существования. На юбилейный вечер, проходивший в концертном зале «Крокус Сити Холл», пришли поклонники, близкие и друзья музыкантов, пишет Teleprogramma.pro.

Посетила мероприятие и бывшая супруга Андрея Григорьева-Аполлонова Марина. Официально супруги развелись в 2019 году, когда женщина ушла к баскетболисту Андрею Зубкову в апреле того же года. В январе 2020 года у Марины и Андрея родился сын Саша. Сейчас они воспитывают его вместе.

На концерт к бывшему мужу Марина пришла со старшим сыном и новым супругом. При этом наряд Марины вызывал восторг у всех мужчин, которые находились рядом.

Женщина выглядела настолько сексапильно, что только слепой не мог не заметить этого. Она надела на себя платье-жакет с вырезами в области талии, а на ногах сверкали ботфорты. Именно в таком образе Зубкова пританцовывала в зале вместе со старшим сыном, а попав за кулисы, пустилась в пляс еще и там, прихватив подругу.

Стоит отметить, что отношения бывших супругов очевидно нормальные. Ведь они спокойно фотографируются вместе, и даже новоиспеченный супруг Марины приобнял ее бывшего избранника.

Всего у Марины четверо сыновей. Двое — от Григорьева-Аполлонова, двое — от Андрея Зубкова.

Она была второй супругой солиста группы «Иванушки International». Ранее же Григорьев-Аполлонов пять лет состоял в гражданском браке с Марией Лопатовой, которая тоже после расставания с поп-исполнителем стала супругой спортсмена — баскетболиста и капитана сборной России Андрея Кириленко.

Ранее сообщалось, что Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Григорьева-Аполлонова пришла на концерт «Иванушек» с новым мужем
россия развод андрей григорьев-аполлонов жена Иванушки-international
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