Мария Кожевникова готовится вернуться в кино после долгого перерыва

Москва, 14 ноября. Звезда ситкома «Универ» Мария Кожевникова поделилась планами на будущее в кино после попытки построить карьеру в политике и объяснила, почему отказалась от участия в продолжении сериала про студентов.

Мария Кожевникова прославилась благодаря роли симпатичной блондинки-студентки в ситкоме «Универ», однако в жизни артистка сильно отличается от своей героини Аллочки. Звезда обсудила знаменитый сериал в беседе с журналистами iReactor. Кожевникова призналась, что решилась оставить популярную роль ради новых карьерных вершин в кино.

«Я всегда стремилась к серьезным ролям. Из-за этого ушла из сериала. В принципе, я понимаю многих актеров — насиженное место покидать не хочется. Это деньги, успех, гарантированные эфиры. Но мне очень хотелось расти», — поделилась артистка.

Кожевникова посвятила себя семье на несколько лет, но уже скоро звезда может вернуться в кино. Артистка призналась, что уже запланировала проект, в котором выступит продюсером.

«Из-за пандемии его пришлось отложить. Но мы сейчас пытаемся его переформатировать для онлайн-кинотеатров, сделать сериалом. Увы, из-за того, что происходит с полнометражным кино, хочется плакать», — отметила Кожевникова.

Несмотря на длительный успех «Универа» и стабильный актерский состав, съемки проекта иногда проходили в напряженной обстановке. Так, актер Арарат Кещян признался, что находился в конфликте с Кожевниковой из-за разницы менталитетов.