Минсельхоз России пообещал не допустить дефицита продуктов

Москва, 14 ноября. Российские власти не допустят появления дефицита продуктов питания на внутреннем рынке. Соответствующее заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его слова приводит агентство «Прайм».

Глобальный продуктовый рынок демонстрирует нездоровые тенденции, признал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он подчеркнул, что России необходимо отгородиться от вредоносного влияния мировых экономических тенденций.

Отечественный внутренний рынок более стабильный, чем в среднем по миру. Однако стоимость мясной группы и основных овощей продолжает расти. Минсельхоз намерен увеличить поддержку соответствующих предприятий, чтобы стабилизировать цены.

«Этого (дефицита продуктов — Прим. ФАН.) мы не допустим», — заверил Патрушев.

Рекордный рост цен на сало зафиксировали ранее на Украине — его стоимость достигла 185 гривен за килограмм (порядка 500 рублей).