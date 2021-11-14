Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 17:08
17:08
Наука
Стирающий память нейтрализатор из фильма «Люди в черном» создан в Японии
17:05
Общество
Врач Светлана Лапа заявила, что защитного уровня антител при COVID-19 не существует
17:05
Политика
Политолог Кот заявил, что Европу ожидают не тысячи, а миллионы беженцев
17:04
Происшествия
В Ленобласти разыскивают сбежавшего из больницы заключенного
17:01
Общество
Первая жена Коклюшкина рассказала о его грандиозных планах на жизнь
17:01
Общество
Актер Китайгородский о фильме «16-й»: Таких картин должно быть больше
17:00
Экономика
Минэкономразвития РФ: объем взаимной торговли в СНГ вырос на 26%
16:53
Происшествия
Часы Breguet за 1,3 млн рублей украли из квартиры доктора Курпатова в Петербурге
16:52
Спорт
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче на Кубке Карьяла
16:49
Общество
Доктор Мясников призвал россиян контролировать уровень холестерина в крови
Все новости

Минсельхоз России пообещал не допустить дефицита продуктов
Экономика
Минсельхоз России пообещал не допустить дефицита продуктов
government.ru  /  Правительство России

Москва, 14 ноября. Российские власти не допустят появления дефицита продуктов питания на внутреннем рынке. Соответствующее заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его слова приводит агентство «Прайм».

Глобальный продуктовый рынок демонстрирует нездоровые тенденции, признал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он подчеркнул, что России необходимо отгородиться от вредоносного влияния мировых экономических тенденций.

Отечественный внутренний рынок более стабильный, чем в среднем по миру. Однако стоимость мясной группы и основных овощей продолжает расти. Минсельхоз намерен увеличить поддержку соответствующих предприятий, чтобы стабилизировать цены.

«Этого (дефицита продуктов — Прим. ФАН.) мы не допустим», — заверил Патрушев.

Рекордный рост цен на сало зафиксировали ранее на Украине — его стоимость достигла 185 гривен за килограмм (порядка 500 рублей).

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минсельхоз России пообещал не допустить дефицита продуктов
патрушев минсельхоз продукты сельское хозяйство экономика россии продовольствие
Комментировать