Жители Казани разворотили пни в березовой роще ради 100 долларов от «Орла и решки»

Казань, 14 ноября. Жители столицы Татарстана разворотили все пни в березовой роще, расположенной в Дербышках Советского района. Причиной стали деньги, спрятанные ведущими тревел-шоу «Орел и решка».

В очередном выпуске блогер Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез отправились в Казань. Бывший резидент Comedy Club по традиции спрятал бутылку, в которой лежали 100 долларов, в одном из пней. Однако никто не догадывался, к каким последствиям это может привести.

Многие зрители передачи вышли на «охоту» за деньгами еще ночью, посмотрев премьеру по владивостокскому времени. Остальные желающие получить наживу присоединились к ним днем. Жажда казанцев получить 100 долларов была настолько сильной, что почти все пни в округе были буквально вырваны из земли с корнем. Об этом сообщает Telegram-канал «Казанские ведомости».

«Недавно мне сказали, что будет выпуск в эту субботу. Мы посмотрели, с детьми решили поехать, попытать удачу, но не вышло», – рассказала одна из участниц поиска денег.

Очередной сезон популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» водит ведущих по крупным городам России. Ранее стало известно, что Тодоренко и Родригез отправились на поезде во Псков.