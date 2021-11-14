Яков Кедми на примере Финляндии объяснил будущее исчезновение Украины и Прибалтики

Хельсинки, 14 ноября. Спасти Украину и страны Прибалтики от будущего исчезновения может только «российский пример» Финляндии, которая изначально выбрала самый верный путь развития.

На главную ошибку Украины и Прибалтики, которую не стала в свое время повторять Финляндия, в эфире канала ITON-TV обратил внимание бывший руководитель израильской спецслужбы, политолог Яков Кедми, предсказав скорое уничтожение украинской государственности.

Эксперт подчеркнул, что не берется судить, достойны ли украинцы собственного государства. В то же время он может с уверенностью утверждать, что наибольшего культурного, экономического, промышленного и научного рассвета Украина достигла в составе Советского Союза и в рамках российского государства. То же можно сказать и о Прибалтике. Но в один прекрасный момент все эти страны совершили роковую ошибку, которая рано или поздно приведет их к гибели. Они выбрали модель государственного управления, основанного на вражде с Россией, тогда как еще Финляндия гораздо раньше показала, что к успеху может привести только кардинально противоположная политика.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Есть такой народ, который в России назывался чухонцы. Кто не помнит, это финны. Этот народ когда-то считался самым забитым и примитивным в Европе и в Российской империи. Посмотрите на Финляндию сегодня. Что она сделала в отличии от Прибалтийских стран и с недавних пор Украины? Она не объявила себя врагом СССР и России. Она не выбрала в качестве основы существования вражду с Россией. Она не сносила памятники, и Александр III сегодня стоит в центре Хельсинки. Финляндия нашла свою дорогу к успеху в рамках независимого государства. Значит это возможно. К сожалению, ни Украина, ни прибалты не пошли по этому пути, совершив роковую ошибку с построением политики на вражде с Россией. И эта ошибка рано или поздно приведет к тому, что украинцы с прибалтами не смогут существовать в рамках своих государств. Украина с Прибалтикой скоро могут исчезнуть», — озвучил свой прогноз Кедми.

Эксперт также добавил, что на Украине очень давно нет здоровой политической элиты. В руководство страны вечно попадают самые деструктивные, антинародные силы. Эта странная тенденция лишь ухудшает ситуацию, ускоряя процесс распада государственности.

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