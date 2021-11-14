Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 17:08
17:08
Наука
Стирающий память нейтрализатор из фильма «Люди в черном» создан в Японии
17:05
Общество
Врач Светлана Лапа заявила, что защитного уровня антител при COVID-19 не существует
17:05
Политика
Политолог Кот заявил, что Европу ожидают не тысячи, а миллионы беженцев
17:04
Происшествия
В Ленобласти разыскивают сбежавшего из больницы заключенного
17:01
Общество
Первая жена Коклюшкина рассказала о его грандиозных планах на жизнь
17:01
Общество
Актер Китайгородский о фильме «16-й»: Таких картин должно быть больше
17:00
Экономика
Минэкономразвития РФ: объем взаимной торговли в СНГ вырос на 26%
16:53
Происшествия
Часы Breguet за 1,3 млн рублей украли из квартиры доктора Курпатова в Петербурге
16:52
Спорт
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче на Кубке Карьяла
16:49
Общество
Доктор Мясников призвал россиян контролировать уровень холестерина в крови
Все новости

Яков Кедми на примере Финляндии объяснил будущее исчезновение Украины и Прибалтики

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 16:41
Политика
Яков Кедми на примере Финляндии объяснил будущее исчезновение Украины и Прибалтики
pixabay.com

Хельсинки, 14 ноября. Спасти Украину и страны Прибалтики от будущего исчезновения может только «российский пример» Финляндии, которая изначально выбрала самый верный путь развития.

На главную ошибку Украины и Прибалтики, которую не стала в свое время повторять Финляндия, в эфире канала ITON-TV обратил внимание бывший руководитель израильской спецслужбы, политолог Яков Кедми, предсказав скорое уничтожение украинской государственности.

Эксперт подчеркнул, что не берется судить, достойны ли украинцы собственного государства. В то же время он может с уверенностью утверждать, что наибольшего культурного, экономического, промышленного и научного рассвета Украина достигла в составе Советского Союза и в рамках российского государства. То же можно сказать и о Прибалтике. Но в один прекрасный момент все эти страны совершили роковую ошибку, которая рано или поздно приведет их к гибели. Они выбрали модель государственного управления, основанного на вражде с Россией, тогда как еще Финляндия гораздо раньше показала, что к успеху может привести только кардинально противоположная политика.

Яков Кедми на примере Финляндии объяснил будущее исчезновение Украины и Прибалтики
ФБА «Экономика сегодня» /

«Есть такой народ, который в России назывался чухонцы. Кто не помнит, это финны. Этот народ когда-то считался самым забитым и примитивным в Европе и в Российской империи. Посмотрите на Финляндию сегодня. Что она сделала в отличии от Прибалтийских стран и с недавних пор Украины? Она не объявила себя врагом СССР и России. Она не выбрала в качестве основы существования вражду с Россией. Она не сносила памятники, и Александр III сегодня стоит в центре Хельсинки. Финляндия нашла свою дорогу к успеху в рамках независимого государства. Значит это возможно. К сожалению, ни Украина, ни прибалты не пошли по этому пути, совершив роковую ошибку с построением политики на вражде с Россией. И эта ошибка рано или поздно приведет к тому, что украинцы с прибалтами не смогут существовать в рамках своих государств. Украина с Прибалтикой скоро могут исчезнуть», — озвучил свой прогноз Кедми.

Эксперт также добавил, что на Украине очень давно нет здоровой политической элиты. В руководство страны вечно попадают самые деструктивные, антинародные силы. Эта странная тенденция лишь ухудшает ситуацию, ускоряя процесс распада государственности.

Ранее полковник СВР в отставке Андрей Безруков рассказал, как всего три ракеты заставят США забыть о Черном море.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Яков Кедми на примере Финляндии объяснил будущее исчезновение Украины и Прибалтики
украина россия ссср финляндия прибалтика государственность
Комментировать