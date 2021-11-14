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Певец Авраам Руссо вспомнил, как друг-хирург вправлял ему нос после жестокого избиения

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 16:40
Общество
Певец Авраам Руссо вспомнил, как друг-хирург вправлял ему нос после жестокого избиения
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 14 ноября. Известный российский исполнитель Авраам Руссо в 2004 году стал жертвой жесткого нападения. После инцидента его знакомому хирургу пришлось вправлять ему нос, который сильно пострадал от побоев.

Больше 17 лет назад на популярного исполнителя напали несколько человек и похитили его. В течение некоторого времени артиста удерживали и сильно избивали, в том числе и ногами. Один из ударов пришелся прямо в нос, когда музыкант лежал на полу. Руссо рассказал, что лишь благодаря помощи специалиста ему удалось вправить часть лица.

«Очень изуродовали мой нос. Первая операция — ставили на место. После этого друг-хирург выпрямил, потому что торчала кость, страшно было. С дыханием проблем нет», — поделился музыкант в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

После того страшного инцидента кроме носа ничего не требовало вмешательства специалистов. Руссо признается, что он всегда хотел бы исправить уши, поскольку они ему никогда не нравились. Кроме того, музыкант откровенно рассказал, что никогда не прибегал к услугам косметологов для инъекций филлера или ботокса.

Ранее Авраам Руссо честно прокомментировал слухи о разводе с женой Морелой. Артист опроверг все новости, в которых говорилось о его уходе от любимой супруги.

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