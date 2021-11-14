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Подполковник СБУ Мулык упрекнул Украину в попытке «продать» свои территории
Политика
Подполковник СБУ Мулык упрекнул Украину в попытке «продать» свои территории
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 ноября. Киев самостоятельно пытается «продать» территории Украины без участия России. Об этом заявил подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык.

Военный выступил в эфире канала PolitWera и прокомментировал возможность разделения Украины на несколько самостоятельных государств. По его словам, это невыгодно Москве. Страна нужна России такой, какая есть, рассуждает Мулык. Киевские власти сами «торгуются» с другими государствами за собственные территории, упрекнул военный.

«И когда начались торги, русские сказали: стоп, подождите, так дело не пойдет», — констатировал подполковник.

Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее заявил, что Киев сможет побороть энергетический кризис, если начнет оперативно предпринимать необходимые меры. Политик предложил сделать три шага для разрешения ситуации.

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украина разделение мулык
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