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Мантуров: российские банки заинтересованы в лизинговых поставках авиатехники
Экономика
Мантуров: российские банки заинтересованы в лизинговых поставках авиатехники
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 ноября. Российские банки проявляют особый интерес к финансированию лизинговых поставок авиационной техники, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

На эти цели из Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже в следующем году выделят 79 млн рублей, добавил министр. Отвечая на вопрос журналистов о привлекательности данной программы для финансовых организаций, он заверил, что участники рынка «даже спорят между собой».

«Мы рады, что есть некоторая соревновательность и банки стремятся, и лизинговые компании к активности, они конкурируют между собой — значит, у потребителя будет самая оптимальная лизинговая ставка», — отметил Мантуров.

Правительство России ранее объявило, что выделит свыше 200 млрд рублей на строительство новых самолетов в ближайшие три года. Планами по финансированию отрасли поделился глава Минпромторга. Данную инициативу также поддержал президент Владимир Путин.

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