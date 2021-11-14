Российский ударный вертолет Ка-52 продемонстрировал элементы боевого пилотажа в Дубае

Дубай, 14 ноября. Российский ударный вертолет Ка-52 стал участником международной выставки Dubai Airshow 2021, где в ходе летной программы продемонстрировал элементы боевого пилотажа и маневрирования.

Экипаж летательного аппарата показал сложные элементы, которые применяются в реальном воздушном бою. Например, передвижение на малой скорости с вращением, боевой разворот и снижение по спирали, передает ТАСС.

«Пилоты показали все, на что способна эта машина, чтобы потенциальные заказчики могли оценить высокие летно-технические характеристики вертолета», — сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Также на Dubai Airshow 2021 представили прототип истребителя Checkmate от Ростеха. Новинку продемонстрировали представителями руководства Объединенных Арабских Эмиратов.