Актер Китайгородский о фильме «16-й»: Таких картин должно быть больше

Стоит снимать больше таких картин, как «16-й», где на тему политики говорят с юмором. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер Руслан Китайгородский.

Собеседник в первую очередь высказал свое отношение к фильму-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина.

«Мне понравилось, что это такая немного ироничная, комедийная версия», — рассказал артист.

Руслан Китайгородский также отметил, что, на его взгляд, на сегодняшний день картин такого рода серьезно не хватает.

«Если в теме политики есть юмор, комедия, то мне это импонирует. […] Мне кажется, таких фильмов должно быть побольше», — сказал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «16-й» /

В завершение он напомнил о том, какую важную роль в нашей жизни играет умение относиться ко всему со здоровой долей юмора.

«Я думаю, нужно продолжать в том же духе, потому что без иронии — никуда. Я считаю, все идет в правильном направлении», — подытожил актер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН рассказал, как на примере фильма «16-й» Америка продемонстрировала свою политику двойных стандартов. По его словам, Западу необходимо вспомнить, что свобода слова представляет в нашем мире одну из главных ценностей.