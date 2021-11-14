Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 18:36
18:36
Экономика
Дефицит автомобилей вынудил российских дилеров отказаться от новогодних распродаж
18:36
Происшествия
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с семью пострадавшими в Башкирии
18:34
Экономика
Объем транзита нефтепродуктов через Украину снизился до 37,8 тысячи тонн
18:34
Шоу-бизнес
Барановская высмеяла многочисленные слухи о романе с Галкиным и Лепсом
18:31
Весь мир
Парижская конференция и выдвижение сына Каддафи — что произошло в Ливии с 8 по 14 ноября
18:31
Общество
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о гололедице 15 ноября
18:30
Политика
Языковой омбудсмен Украины предложил изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов
18:30
Общество
Эндокринолог Моргунов посоветовал есть медленнее для более эффективного похудения
18:29
Происшествия
Многодетную жительницу Краснодара избили в трамвае за отсутствие маски
18:28
Общество
Ученые Университета Киото создали прибор, действующий как нейтрализатор в «Людях в черном»
Все новости

Актер Китайгородский о фильме «16-й»: Таких картин должно быть больше

Общество
Актер Китайгородский о фильме «16-й»: Таких картин должно быть больше
Кадр из фильма « 16-й»  / 

Стоит снимать больше таких картин, как «16-й», где на тему политики говорят с юмором. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер Руслан Китайгородский.

Собеседник в первую очередь высказал свое отношение к фильму-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина.

«Мне понравилось, что это такая немного ироничная, комедийная версия», — рассказал артист.

Руслан Китайгородский также отметил, что, на его взгляд, на сегодняшний день картин такого рода серьезно не хватает.

«Если в теме политики есть юмор, комедия, то мне это импонирует. […] Мне кажется, таких фильмов должно быть побольше», — сказал собеседник ФАН.

Актер Китайгородский рассказал, что ему нравится в жанре фильма «16-й»
Кадр из фильма «16-й» /

В завершение он напомнил о том, какую важную роль в нашей жизни играет умение относиться ко всему со здоровой долей юмора.

«Я думаю, нужно продолжать в том же духе, потому что без иронии — никуда. Я считаю, все идет в правильном направлении», — подытожил актер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН рассказал, как на примере фильма «16-й» Америка продемонстрировала свою политику двойных стандартов. По его словам, Западу необходимо вспомнить, что свобода слова представляет в нашем мире одну из главных ценностей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Китайгородский о фильме «16-й»: Таких картин должно быть больше
фильм 16-й руслан китайгородский
Комментировать