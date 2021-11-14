Финансовый эксперт Корнейчук дал советы по утилизации банковской карты

Москва, 14 ноября. Мошенники могут попытаться получить доступ к денежным средствам через неаккуратно выброшенную карту. Об этом преподаватель финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал «Аргументам и фактам».

Эксперт посоветовал воспользоваться специализированными автоматами для уничтожения банковских карт с истекшим сроком годности. В ином случае он рекомендует вручную разрезать карту так, чтобы наборы букв и цифр были испорчены до неузнаваемости. Также нужно проконтролировать уничтожение магнитной полосы и кода безопасности.

«С помощью просроченной банковской карты злоумышленники могут выйти на ваш новый счет и попытаться воспользоваться хранящимися на нем денежными средствами», — объяснил Корнейчук.

Злоумышленники ранее изобрели способ обманывать владельцев подержанных iPhone. Они блокируют телефон после использования собственного Apple ID.