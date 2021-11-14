Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 17:07
17:05
Общество
Врач Светлана Лапа заявила, что защитного уровня антител при COVID-19 не существует
17:05
Политика
Политолог Кот заявил, что Европу ожидают не тысячи, а миллионы беженцев
17:04
Происшествия
В Ленобласти разыскивают сбежавшего из больницы заключенного
17:01
Общество
Первая жена Коклюшкина рассказала о его грандиозных планах на жизнь
17:01
Общество
Актер Китайгородский о фильме «16-й»: Таких картин должно быть больше
17:00
Экономика
Минэкономразвития РФ: объем взаимной торговли в СНГ вырос на 26%
16:53
Происшествия
Часы Breguet за 1,3 млн рублей украли из квартиры доктора Курпатова в Петербурге
16:52
Спорт
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче на Кубке Карьяла
16:49
Общество
Доктор Мясников призвал россиян контролировать уровень холестерина в крови
16:48
Шоу-бизнес
Актриса Алика Смехова восхитила поклонников фотографией со взрослым сыном
Все новости

Финансовый эксперт Корнейчук дал советы по утилизации банковской карты

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 16:33
Экономика
Финансовый эксперт Корнейчук дал советы по утилизации банковской карты
pixabay.com

Москва, 14 ноября. Мошенники могут попытаться получить доступ к денежным средствам через неаккуратно выброшенную карту. Об этом преподаватель финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал «Аргументам и фактам».

Эксперт посоветовал воспользоваться специализированными автоматами для уничтожения банковских карт с истекшим сроком годности. В ином случае он рекомендует вручную разрезать карту так, чтобы наборы букв и цифр были испорчены до неузнаваемости. Также нужно проконтролировать уничтожение магнитной полосы и кода безопасности.

«С помощью просроченной банковской карты злоумышленники могут выйти на ваш новый счет и попытаться воспользоваться хранящимися на нем денежными средствами», — объяснил Корнейчук.

Злоумышленники ранее изобрели способ обманывать владельцев подержанных iPhone. Они блокируют телефон после использования собственного Apple ID.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Финансовый эксперт Корнейчук дал советы по утилизации банковской карты
мошенники банковские карты финансовая грамотность
Комментировать