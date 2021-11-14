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Спасатели сняли кота с 20-метрового дерева в Курске

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 16:30
Общество
Спасатели сняли кота с 20-метрового дерева в Курске
pixabay.com

Курск, 14 ноября. Пожарные спасли домашнего кота, который забрался на высокое дерево и самостоятельно спуститься на землю уже не смог, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.

В экстренную службу 112 поступил вызов от местной жительницы. Женщина сообщила, что ее питомец залез на 20-метровое дерево. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли помочь коту при помощи автолестницы.

«Хозяйка переживала, что мы не сможем на такой высоте его достать, но все закончилось хорошо. Женщина было благодарна» — рассказали пожарные.

Сотрудники пожарной охраны не обязаны выезжать на подобные вызовы. Однако отзывчивые и неравнодушие спасатели не смогли отказать женщине в ее просьбе.

В начале сентября жители Читы приютили у себя вышедшего к ним лисенка. Мужчины согрели и накормили детеныша.

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