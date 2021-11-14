Тысячи человек вышли на марш против голода в Бразилии

Бразилиа, 14 ноября. Общественные организации Бразилии начали марш против голода в крупнейших городах страны. Об этом сообщает Движение бездомных трудящихся (MTST).

Começa agora em São Paulo a marcha contra a fome



Enquanto uns dizem que pobre não pode comer camarão, vamos às ruas defender comida de qualidade no prato de todo brasileiro!#MTST #fome pic.twitter.com/sUOa17EeYG — MTST (@mtst) November 13, 2021

Тысячи людей собрались в крупных городах Аракажу, Белу-Оризонти, Гояния, Масейо, Порту-Алегри, Ресифи, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, чтобы потребовать принятия мер по сдерживанию инфляции, роста цен на продукты питания и сокращению уровня голода, от которого страдают миллионы бразильцев.

По данным Национального опроса об отсутствии продовольственной безопасности в контексте пандемии коронавируса, за последние два года количество голодающих увеличилось с 10,3 млн до 19,1 млн человек. Кроме того, почти 117 млн граждан страны в той или иной степени сталкиваются с недостатком питания. Некоторые из них вовсе не имеют доступа к продовольствию, другие употребляют в пищу глубоко переработанные и низкокачественные продукты. С начала года цена на еду увеличилась более чем на 30%.

Pisa ligeiro/Quem não pode com formiga/Não atiça o formigueiro.

Marcha Contra a Fome. @mtst

????Vídeo Sérgio Kraselis/J_LIVRES pic.twitter.com/3RLtYf6zpf — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) November 13, 2021

В связи с этим участники протестов потребовали сократить цены на продукты питания и топливо, возобновить программы по экстренной помощи и план «Семейный кошелек» (Bolsa Familia), запущенный бывшим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Tá tudo caro! Basta de fome!



Com o alto custo de vida, milhões de brasileiros e brasileiras vivem a dor da fome.

Neste sábado, em Aracaju (SE), ocupamos as ruas para dar um fim à política da miséria deste governo! Chega de Bolsonaro!#MTST #TáOsso #MarchaContraFome pic.twitter.com/SgDQwkubNZ — MTST (@mtst) November 13, 2021

Координатор MTST Жозуе Роша назвал «неприемлемым» тот факт, что «один из крупнейших производителей продуктов питания в мире имеет население, страдающее от голода».

«За все это несет ответственность правительство Жаира Болсонару, осуществляющие геноцид. Оно не разрешило проблемы пандемии и морит голодом народ», — отметил Роша.

Движение бездомных трудящихся зародилось в 1973 году, в период военной диктатуры, по инициативе группы матерей из окрестностей Сан-Паулу, требовавших социальной справедливости.