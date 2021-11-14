Представители Белоруссии и ЕС подтвердили заинтересованность в решении кризиса на границе

Минск, 14 ноября. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили ситуацию на границе с Польшей. Об этом сообщил МИД республики.

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии подтвердило заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса на границе. Макей также выразил готовность к диалогу с Евросоюзом. МИД Белоруссии указал на бесперспективность санкций против Минска.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Мигранты ранее попытались пересечь заграждение. Однако польские пограничники оттеснили нелегалов, после чего беженцы разбили лагерь на границе.

Минск в октябре озвучил Брюсселю вариант решения миграционного кризиса. Департамент по авиации Белоруссии предложил составить список стран, гражданам которых будет нельзя прилетать в страну.