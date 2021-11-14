Новые iPhone получат секретную функцию для защиты данных

Москва, 14 ноября. Американская корпорация Apple в будущем планирует использовать специально разработанные умные очки для защиты личных данных пользователей.

Новая функция станет доступна владельцам iPhone, правда пока не понятно, о каких сроках идет речь. Об опции стало известно благодаря базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Она получит название Privacy Eyewear и предполагает возможность скрывать информацию от посторонних глаз.

С помощью девайса пользователи смогут видеть данные, которые доступны лишь в устройстве. Таким образом, компания намекает на выход нового продукта — умных очков смешанной реальности.

«В некоторых вариантах осуществления пользователь может взаимодействовать с функцией калибровки, чтобы намеренно скрыть графическую информацию, представленную на дисплее устройства», — сообщает Patently Apple.

Журналисты издания отмечают, что перед тем, как начать пользоваться очками, пользователю необходимо будет настроить на iPhone профиль, который позволит Face ID «узнавать» владельца в очках.

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