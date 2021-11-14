Евродипломат Боррель раскритиковал желание отгородиться от мигрантов стенами на границе

Брюссель, 14 ноября. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал желание ряда стран поставить стены на границе с Белоруссией для решения миграционного кризиса.

Власти Польши, Литвы и Латвии потребовали от ЕС финансирования строительства стены на границе с Белоруссией, чтобы справиться с кризисом. Боррелю такая идея пришлась не по душе. Как отметил евродипломат, это не решит проблему.

«Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», — ответил евродипломат.

Ранее политолог Николай Межевич заявил о нецелевом использовании польских войск на границе с Белоруссией. По его словам, если войска выполняют несвойственные для себя задачи, нет ничего удивительного в том, что среди их личного состава случаются происшествия.