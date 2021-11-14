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Владимир Соловьев назвал смерть Виктора Коклюшкина огромной потерей для семьи и страны
Общество
Владимир Соловьев назвал смерть Виктора Коклюшкина огромной потерей для семьи и страны
Pr Scr youtube.com

Москва, 14 ноября. Телеведущий Владимир Соловьев почтил память покойного писателя-сатирика Виктора Коклюшкина на церемонии прощания в Москве. Журналист рассказал, каким запомнит драматурга.

Родные и коллеги пришли проститься с писателем Коклюшкиным на траурную церемонию в Центральном доме литераторов. Среди скорбящих был журналист Соловьев, муж дочери драматурга. Зять Коклюшкина выступил на сцене с трогательной речью, где признался, что смерть сатирика стала огромной потерей не только для всех членов семьи, но и для страны.

«Для моих детей это трагедия, ушел дедушка, который к ним приезжал, проводил время, читал книги, находил слово для каждого. Виктор Михайлович всегда мог держать вот эту дистанцию. Мы с ним никогда не обсуждали политические темы. Меня всегда удивляла его деликатность в общении. Нам действительно тяжело потерять близкого и любимого человека», — поделился телеведущий.

Соловьев также напомнил о тонком чувстве юмора Коклюшкина. Однажды сатирик записал послание на свадьбу дочери с телеведущим, в ролике он пожелал молодоженам, «чтобы у них не отобрали то, что есть». Артист подчеркнул: Коклюшкина запомнят как сатирика и выдающегося писателя, который деликатно затрагивал в своих произведениях глубокие и философские темы.

Соловьев также признался, что навещал родственника в больнице незадолго до смерти. Тогда Коклюшкин боролся за жизнь, находился в тяжелом состоянии.

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