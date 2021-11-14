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Эксперт Ильина допустила списание части инфраструктурных кредитов регионам

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 16:12
Экономика
Эксперт Ильина допустила списание части инфраструктурных кредитов регионам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 ноября. Российское правительство способно помочь регионам реализовать инфраструктурные проекты, если позже это увеличит поступления в бюджет. Об этом в беседе ТАСС заявила директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина.

Потенциальное «прощение» долгов будет связано с налогами, которые начнут собираться после реализации того или иного проекта. Шансы на списание зависят от объема поступлений в федеральный бюджет.

«В октябре 2021 года вышло новое решение правительства по бюджетным кредитам, что означает, что кредиты даже могут списываться, если будут реализованы какие-то определенные в регионе условия. Это постановление конкретизирует список налогов и сборов, которые будут учитываться при списании этих долгов», — подтвердила Ильина.

Правительство России ранее одобрило кредит на строительство двух дорожных развязок в Санкт-Петербурге. Более 24 миллиардов рублей будет потрачено на обновление парка общественного транспорта.

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