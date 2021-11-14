Продюсер Иосиф Пригожин на примере фильма «16-й» указал на двойные стандарты Америки

Отношение Запада к фильму «16-й» показывает, что в современном мире подорваны понятия свободы слова, свободы передвижения, свободы мнения. Такой оценкой поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал новость о том, что в Нью-Йорке был отменен премьерный показ фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина.

«Фильм хотели показать за рубежом, но этого не позволили. Почему их фильмы можно у нас показывать, а наши фильмы у них — нет? Раскритикуйте его, но дайте возможность показать. Я слышал, что его никуда не пустили», — сказал продюсер.

Иосиф Пригожин отметил, что, на его взгляд, подобные действия американцев недопустимы, поскольку противоречат декларируемым на Западе принципам.

«Меня не устраивает то, что запрещаются юмор, сатира или какое-либо альтернативное мнение. В свое время нас настраивали на волну демократии и говорили, что там прописаны такие вещи, как свобода слова, свобода передвижения, свобода мнения. Мне кажется, сегодня эти понятия подорваны. В этой связи непонятно, на что полагаются те люди, которые не хотят воспринимать критику в свой адрес», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из фильма « 16-й» /

В завершение он подчеркнул, что свобода слова представляет собой одну из главных ценностей в современном мире.

«Альтернативное мнение — это всегда хорошо. Там, где заканчивается мнение одного, начинается мнение другого. Давайте иметь возможность слышать друг друга. Вот что самое главное! Однако сегодня все подчинено власти денег. Люди лишены права говорить. Такого я точно не предполагал. Если бы я как гражданин знал, что такое возможно, я бы вступил в коммунистическую партию», — подытожил муж певицы Валерии.

Ранее актер Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал, почему в Америке боятся фильма «16-й». По его мнению, эта картина в пух и прах разбивает преимущество американской системы ценностей.