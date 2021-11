Угандийских солдат АМИСОМ приговорили к смертной казни за убийство мирных сомалийцев

Могадишо, 14 ноября. Военный трибунал признал пятерых угандийских солдат из Миссии Африканского союза в Сомали виновными в августовском убийстве мирных жителей южного региона Хиршабелле. По информации АМИСОМ, после рассмотрения всех фактов, включая показания свидетелей, двоих военных приговорили к смертной казни, а остальных — к 39 годам тюремного заключения на родине.

АМИСОМ признала, что во время операции миротворческих сил против экстремистского объединения погибли семь жителей региона Хиршабелле. Родственники жертв присутствовали на судебном заседании.

Миссия АС пообещала строго соблюдать обязательства, включая борьбу как с «Аш-Шабаб», так и с другими террористами, а также защищать населенные пункты и инфраструктуру. Глава АМИСОМ Франциско Мадейра поблагодарил правительства Уганды и Сомали за сотрудничество и поддержку. По его словам, убийство мирных жителей — трагический инцидент.

PRESS RELEASE: Court Martial finds #AMISOM soldiers guilty of killing civilians in Goloweyn. Read the full message below ↓ pic.twitter.com/PITEgl3gzL