Угандийских солдат АМИСОМ приговорили к смертной казни за убийство мирных сомалийцев

Могадишо, 14 ноября. Военный трибунал признал пятерых угандийских солдат из Миссии Африканского союза в Сомали виновными в августовском убийстве мирных жителей южного региона Хиршабелле. По информации АМИСОМ, после рассмотрения всех фактов, включая показания свидетелей, двоих военных приговорили к смертной казни, а остальных — к 39 годам тюремного заключения на родине.

«Как солдаты, мы отвечаем за защиту жизни и имущества, ведь миссия состоит в том, чтобы оградить от «Аш-Шабаб» и других вооруженных групп. При этом мы несем абсолютную ответственность за гражданское население, и это очень четко указано в правилах применения вооруженной силы», — сказал командующий угандийскими силами в Сомали Дон Уильям Набаса.

АМИСОМ признала, что во время операции миротворческих сил против экстремистского объединения погибли семь жителей региона Хиршабелле. Родственники жертв присутствовали на судебном заседании.

«Для нас, сомалийцев, не было адвокатов, которые представляли бы нас, но мы довольны результатом, и это должно стать уроком для всех иностранных сил в нашей стране», — отметил один из них после вынесения приговора.

Миссия АС пообещала строго соблюдать обязательства, включая борьбу как с «Аш-Шабаб», так и с другими террористами, а также защищать населенные пункты и инфраструктуру. Глава АМИСОМ Франциско Мадейра поблагодарил правительства Уганды и Сомали за сотрудничество и поддержку. По его словам, убийство мирных жителей — трагический инцидент.

«Миссия по-прежнему глубоко привержена делу мира, безопасности и стабильности в Сомали и защите местных граждан при строгом соблюдении международного гуманитарного права и правил применения вооруженной силы. Все эти инструменты являются неотъемлемой частью наших основных ценностей и мандата», — завершил Франциско Мадейра.

PRESS RELEASE: Court Martial finds #AMISOM soldiers guilty of killing civilians in Goloweyn. Read the full message below ↓ pic.twitter.com/PITEgl3gzL — AMISOM (@amisomsomalia) November 13, 2021

После гибели жителей региона Хиршабелле сомалийское правительство объявило заместителя спецпредставителя АМИСОМ персоной нон грата и приказало дипломату Саймону Мулонго покинуть страну в течение семи дней. Глава МИД Мохамед Абдиризак заявлял, что миротворческую миссию привлекут к ответственности, поскольку высокопоставленный чиновник Африканского союза участвовал в несовместимой с мандатом миссии деятельности.

Позже в Сомали прибыла делегация Совета мира и безопасности АС, чтобы отговорить местные власти от высылки Саймона Мулонго. Однако министр иностранных дел принял дипломатов, чтобы уточнить, как именно АМИСОМ передаст полномочия национальной армии.

Ранее региональная миссия увеличила рабочий период на шесть месяцев до января 2022 года. Хотя бывший замдиректора Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Исмаил Осман заявлял, что продление мандата направят исключительно на обеспечение большего финансирования в ущерб безопасности и стабильности Сомали.