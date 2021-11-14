Донбасс сегодня: замкомбрига ВСУ погиб в зоне ООС, солдат Киева продал фермеру «Урал»

Донбасс, 14 ноября. Заместитель командира десантной бригады ВСУ подорвался на мине в зоне силовой операции. Солдат ВСУ продал фермеру военный грузовик «Урал» и дезертировал. Киевские силовики ущемляют права населения Донбасса под видом антитеррористических учений. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Армия Киева за сутки трижды нарушала режим прекращения огня в Донбассе. Дважды огонь открывался по населенным пунктам Донецкой Народной Республики и один раз — в направлении Луганской. В ДНР обстреляны два поселка — Новоласпа и Лозовое — на мариупольском и донецком направлениях обороны соответственно.

В первом случае Вооруженные силы Украины применяли 82-мм минометы и противотанковые гранатометы, во втором — тяжелые 120-мм минометы. В ЛНР под огнем станковых противотанковых гранатометов оказалось село Молодежное. Пострадавших среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано.

Солдат ВСУ продал фермеру военный грузовик

Несмотря на почти восемь лет гражданского противостояния в Донбассе и, как следствие, объективного повышения уровня подготовки и боеспособности украинской армии, дисциплина и качество личного состава украинских вооруженных сил оставляет желать лучшего. Тем более что из-за некомплекта частей и соединений ВСУ в них по контракту набирают и судимых, и лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

В управлении Народной милиции ЛНР рассказали о курьезном, но показательном инциденте в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Военнослужащий, страдающий наркозависимостью, умудрился продать луганскому фермеру военный грузовик «Урал», который числился на балансе соединения, был не списан и на ходу. При этом рядовой Тимошенко подговорил сослуживца выписать фиктивный путевой лист.

За дорогостоящее военное имущество солдат получил около 570 тысяч российских рублей в украинской валюте. После завершения сделки Тимошенко скрылся в неизвестном направлении. Организованы поиски дезертира, «Урал» найден. Предварительное расследование инцидента показало, что в связи с наркотической зависимостью рядовой имел крупные долги перед сослуживцами, поэтому и решился на такой поступок.

Киевские силовики ущемляют права населения Донбасса

Силовики из Военной службы правопорядка ВСУ и Службы безопасности Украины организовали тотальные проверки гражданского транспорта в зоне ответственности 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на юге Донецкой области. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки. На дорогах установлены дополнительные блокпосты, у гражданских изымаются мобильные телефоны и иные гаджеты, имеющие камеры и доступ в Сеть.

В ночное время движение гражданского транспорта полностью останавливается, причем под запрет попадают даже машины экстренных служб. Причиной таких действий противника в Донецке называют вывод частей 128-й бригады из зоны ООС в пункт постоянной дислокации и, как следствие, опасение командования насчет утечек информации о перемещениях запрещенной техники и вооружения. Формально украинские силовики проводят указанные мероприятия под вывеской «антитеррористических учений».

Заместитель комбрига ВСУ погиб в зоне ООС

Заместитель командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ по воздушно-десантной подготовке подполковник Прусов, а также его водитель сержант Федосеев погибли в Луганской области в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ЛНР.

В момент инцидента военнослужащие направлялись на позиции 2-го батальона 79-й бригады для проведения проверочных мероприятий, а именно — проверки нахождения личного состава батальона на позициях. В Луганске сообщают, что боеприпас, на котором подорвался офицер и сержант, был установлен украинскими силовиками двумя днями ранее в районе железнодорожного переезда с целью прикрытия танкоопасного направления. При этом в формуляры минных полей данные обозначения своевременно внесены не были.