Авраам Руссо в шоу Леры Кудрявцевой узнал о неожиданной связи с женой Евгения Петросяна

Москва, 14 ноября. Известная телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла неожиданную связь между известным исполнителем Авраамом Руссо и молодой супругой юмориста Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой.

Исполнитель хита «Знаю» стал гостем передачи «Секрет на миллион», где раскрыл свои тайны, желая заработать 1 млн рублей. В эфире передачи неожиданно выяснилось, что у артиста и Брухуновой есть нечто общее, о чем Руссо и не подозревал.

«Я его знаю [Петросяна], а жену нет. Мне как-то задали этот вопрос, но я не знаю. Я не помню, честно говорю», — откровенно отметил музыкант.

После его ответа в студию ворвалась эффектная девушка, которая устроила небольшое шоу. Гостья станцевала восточный танец и рассказала, что общего между двумя медийными персонами. Оказалось, что молодая жена Петросяна когда-то была главной фанаткой Руссо.

«Я его большая фанатка, стараюсь быть на всех концерта, состою в фан-клубе. До того как выйти замуж за Петросяна, она [Брухунова] была председателем фан-клуба Авраама Руссо», — призналась гостья студии.

В эфире программы на НТВ музыкант рассказал правду об отношениях с женщинами. Кроме того, он опроверг всю информацию о наличии у него внебрачных детей. По мнению Руссо, подобные слухи мог распространять продюсер Иосиф Пригожин.