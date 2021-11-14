Ла-Пас, 14 ноября. Президент Боливии Луис Арсе уступил требованиям лидеров профсоюзов об отмене закона № 1386, который направлен на создание правовых рамок для борьбы с незаконным обогащением и финансированием терроризма.

«Прислушиваясь к отраслевым требованиям общественных организаций, мы направили в парламент проект закона об отмене закона 1386, чтобы не было предлогов для групп меньшинств, которые продолжают парализовать нашу экономику. Мы заботимся о боливийских семьях», — написал президент в Twitter.

Escuchando las demandas sectoriales de las organizaciones sociales, enviamos a la @VPEP_Bol el Anteproyecto de ley de abrogación de la Ley 1386 para que no existan pretextos de grupos minoritarios que sigan paralizando nuestra economía. Cuidamos de las familias bolivianas. pic.twitter.com/lW0VOqRDYY — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 14, 2021

Это решение глава государства принял после проведения круглого стола, в котором приняли участие представители правительства и профсоюзов Боливии. В ходе переговоров, которые прошли в субботу в Кочабамбе, правительство страны стремилось достичь договоренностей с профсоюзами для прекращения акций протеста.

«У правительства есть максимальная возможность прислушиваться к профсоюзам, и мы являемся правительством, которое будет управлять, прислушиваясь к людям», — заявил в ходе встречи министр экономики Марсело Монтенегро.

Ранее профсоюзные лидеры объявили бессрочную забастовку по меньшей мере в четырех городах в знак несогласия с законом. Они утверждают, что новый закон открывает возможность для уголовного преследования в неформальном секторе экономики, а также злоупотреблений со стороны Группы финансовых расследований.

Bolivia: Union Sectors Begin Dialogue Over Law No. 1386 https://t.co/bwQ29XnkPd — Joe Catron (@jncatron) November 13, 2021

Исполнительный секретарь Конфедерации профсоюзов Родольфо Мансилья заявил, что, хотя закон № 1386 не затрагивает розничных торговцев, в нем есть разные моменты для критики.

16 августа 2021 года президент Луис Арсе обнародовал закон, который действует уже почти три месяца. Правительство заверило граждан, что это постановление является рамочным нормативным актом, направленным на определение стратегии по борьбе с незаконной прибылью и финансированием терроризма.