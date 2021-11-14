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В Смоленске волонтеры спасли упавшую в яму с гудроном собаку

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 16:04
Общество
В Смоленске волонтеры спасли упавшую в яму с гудроном собаку
 /  pixabay.com

Смоленск, 14 ноября. Волонтеры из приюта для животных «Верность» в Смоленске вытащили из ямы, полной токсичного гудрона, бездомную собаку.

До сих пор непонятно, как животное попало в такую ловушку. После спасения собаку ждала длительная процедура купания.

«Для удаления гудрона необходимо большое количество сливочного масла, после обработки будет все состригаться», — отметили волонтеры.

По их словам, такая ситуация крайне опасна и экстренная. Это связано с тем, что после снятия гудрона с собаки ей понадобится ежедневная противоожоговая терапия.

Не так давно пожарные помогли 38 лошадям и шести коровам выбраться из горящей фермы в Томской области. Причина крупного пожара устанавливается.

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смоленск спасение животного хорошие новосоти россии
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