Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 17:06
17:04
Происшествия
В Ленобласти разыскивают сбежавшего из больницы заключенного
17:01
Общество
Первая жена Коклюшкина рассказала о его грандиозных планах на жизнь
17:01
Общество
Актер Китайгородский о фильме «16-й»: Таких картин должно быть больше
17:00
Экономика
Минэкономразвития РФ: объем взаимной торговли в СНГ вырос на 26%
16:53
Происшествия
Часы Breguet за 1,3 млн рублей украли из квартиры доктора Курпатова в Петербурге
16:52
Спорт
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче на Кубке Карьяла
16:49
Общество
Доктор Мясников призвал россиян контролировать уровень холестерина в крови
16:48
Шоу-бизнес
Актриса Алика Смехова восхитила поклонников фотографией со взрослым сыном
16:47
Видео
Британский художник Джастин Бейтман создает картины из камней и гальки
16:44
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова готовится вернуться в кино после долгого перерыва
Все новости

Sohu: Россия не повелась на хитрый «мирный» трюк Японии по Южным Курилам
Политика
Sohu: Россия не повелась на хитрый «мирный» трюк Японии по Южным Курилам
Федеральное агентство новостей

Пекин, 14 ноября. Япония после смены правительства попыталась перехитрить Россию в вопросе Курильских островов и мирного договора, однако Москва не купилась на трюк Токио, отметили аналитики издания Sohu.

Китайские эксперты обратили внимание на слова нового главы японского МИД, который подозрительно дружелюбно отзывался об отношениях с Москвой, передает «ПолитРоссия».

«Новый министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в своем недавнем выступлении выразил надежду на решение вопроса с мирным договором, а также понадеялся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Россией», — сказано в материале.

Дипломат также затронул тему Южных Курил, отметив, что этот территориальный вопрос должен быть решен исключительно мирным путем.

Sohu: Россия не повелась на хитрый «мирный» трюк Японии по Южным Курилам
kremlin.ru / Администрация президента России

Обозреватели Sohu сообщили, что в «мирные» заявления Японии сложно поверить на фоне растущих военных трат страны. Токио пытается усыпить бдительность Москвы красивыми заявлениями о взаимовыгодных отношениях. В то же время японцы собираются наращивать боевой потенциал и отрабатывать высадки десантных групп на островные территории. Однако Россия не повелась на этот хитрый трюк, поэтому план Японии оказался провальным.

«Похоже, что русские видят "волчьи амбиции" Японии и с подозрением отнеслись к ее дружелюбию. Москва всегда занимала осторожную позицию в отношении Токио и, похоже, собирается продолжить это делать», — заключили журналисты.

Как стало известно ранее, США за счет курильского вопроса хотят спровоцировать войну между Японией и Россией. К такому выводу пришли обозреватели Sohu.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Sohu: Россия не повелась на хитрый «мирный» трюк Японии по Южным Курилам
япония курилы мирный договор токио острова
Комментировать