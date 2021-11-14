Sohu: Россия не повелась на хитрый «мирный» трюк Японии по Южным Курилам

Пекин, 14 ноября. Япония после смены правительства попыталась перехитрить Россию в вопросе Курильских островов и мирного договора, однако Москва не купилась на трюк Токио, отметили аналитики издания Sohu.

Китайские эксперты обратили внимание на слова нового главы японского МИД, который подозрительно дружелюбно отзывался об отношениях с Москвой, передает «ПолитРоссия».

«Новый министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в своем недавнем выступлении выразил надежду на решение вопроса с мирным договором, а также понадеялся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Россией», — сказано в материале.

Дипломат также затронул тему Южных Курил, отметив, что этот территориальный вопрос должен быть решен исключительно мирным путем.

kremlin.ru / Администрация президента России

Обозреватели Sohu сообщили, что в «мирные» заявления Японии сложно поверить на фоне растущих военных трат страны. Токио пытается усыпить бдительность Москвы красивыми заявлениями о взаимовыгодных отношениях. В то же время японцы собираются наращивать боевой потенциал и отрабатывать высадки десантных групп на островные территории. Однако Россия не повелась на этот хитрый трюк, поэтому план Японии оказался провальным.

«Похоже, что русские видят "волчьи амбиции" Японии и с подозрением отнеслись к ее дружелюбию. Москва всегда занимала осторожную позицию в отношении Токио и, похоже, собирается продолжить это делать», — заключили журналисты.

Как стало известно ранее, США за счет курильского вопроса хотят спровоцировать войну между Японией и Россией. К такому выводу пришли обозреватели Sohu.