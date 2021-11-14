Британский художник Джастин Бейтман создает картины из камней и гальки

Материал для своих творений Джастин собирает в городской среде, чтобы его работы были ближе к народу. Он живет в Таиланде у местных жителей и изучает их традиции.

Однажды Бейтман отправился в путешествие в азиатские страны из Великобритании. С собой у него был рюкзак, в котором лежало семь килограммов личных вещей.

Достигнув Бали, он открыл в себе необычную способность — рисование с помощью камней. Теперь у него есть несколько студий, где он создает свои шедевры. Одна из них находится в городе Чиангмай, где он представил некоторые свои работы. Сейчас он трудится над портретом местного жителя.

«Основой этой работы стала фотография мальчика в Джодхпуре. Если я использую чье-то изображение, то должен получить разрешение, прежде чем создавать произведения искусства. В палитре присутствует огромное количество различных оттенков: от черного до белого», — рассказывает художник.

Умение художника позволяет ему украшать полы, стены и потолки. Однако за любую работу он не берется. Ведь на создание одного произведения может уйти целый месяц.

«Я всегда анализирую изображения, разбиваю их на цветовые карты. Я очень тщательно исследую свои объекты, прежде чем создавать их. Только потом я переношу их в гравюру. Камни могут быть невероятно выразительными! Я вообще думаю, что это одна из самых удивительных вещей, если смотреть на получившийся результат», — признается Джастин.

Творец из гальки рассказал, что его первые работы уже не найти. Шедевры, созданные им для тибетских монахов, приходилось уничтожать после использования.

«Большая часть моих работ недолговечны, около 80%. Они основываются на практике тибетских монахов по созданию мандалы, которую приходится стирать после завершения», — вспоминает художник.

Джастин признается, что не работает под девизом «художник должен быть голодным». Он вынужден соглашается на коммерческие заказы, чтобы платить за аренду студии.