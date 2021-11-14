МИД Франции поддержал возможные санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Париж, 14 ноября. Главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против Белоруссии, сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

Встреча состоится в понедельник, 15 ноября. Ле Дриан выразил свое одобрение и поддержку возможным ограничительным мерам против Белоруссии. Дипломат заявил о солидарности с Польшей, Литвой и Латвией в свете «недопустимого использования белорусским режимом в своих целях миграционных потоков». Новый пакет санкций против Минска станет пятым по счету.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудил миграционный кризис с министрами иностранных дел Польши и Литвы Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом. Дипломаты осудили действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами.