Пекин, 14 ноября. Спокойная реакция президента России Владимира Путина в ответ на провокации военных Североатлантического альянса не сулит Западу ничего хорошего. Такое предположение сделали аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что отношения между РФ и НАТО находятся едва ли не в самой низшей точке за всю историю. Как передает «ПолитРоссия», в последнее время они еще больше обострились на фоне кризиса мигрантов на польско-белорусской границе и нескончаемых провокаций Украины в Донбассе.

Эксперты указывают, что недавно войска Альянса менее чем за 48 часов были разделены на три группы: сухопутную, морскую и воздушную. Предположительно, они нужны для нанесения массированного комплексного удара по России.

В морскую группу аналитики выделяют корабли Шестого флота ВМС США, которые были направлены в Черное море. Эксперты сообщают, что эта акватория является ключевым экспортным направлением для Москвы, поэтому концентрация значительных военных сил в регионе является для РФ настоящим вызовом.

Также американцы решили возродить 56-е артиллерийское командование с базой в Германии. По мнению журналистов, это нужно для переброски на немецкие военные базы гиперзвуковых ракет Dark Eagle, которые в настоящий момент разрабатываются в США. Наконец, в воздухе существенно повысили активность самолеты-разведчики стран НАТО.

Как отмечают эксперты, на этом фоне особенно впечатляюще выглядит ледяное молчание Путина в ответ на провокации Запада. По их словам, такое спокойствие грозит НАТО неприятными последствиями, поскольку за ним может стоять расширение сотрудничества России с Китаем как в торгово-промышленной, так и в военной сферах.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия возобновила полеты стратегической авиации, не дождавшись ответа США. По его словам, Москва пыталась добиться двустороннего прекращения полетов стратегической авиации, но не нашла поддержку этого в Вашингтоне.