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Армения сообщила о попытке наступления ВС Азербайджана на восточном направлении

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 15:43
Армия
Армения сообщила о попытке наступления ВС Азербайджана на восточном направлении
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Ереван, 14 ноября. Вооруженные силы Азербайджана совершили попытку наступления на восточном участке границы, что привело к вооруженному столкновению, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня, 14 ноября, в 12 часов по московскому времени. В регионе до сих пор сохраняется напряженность.

«Подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки противника расположиться в этом районе. Ситуация по-прежнему остается накаленной», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что подписания новых соглашений по Карабаху в годовщину прекращения конфликта не состоялось. Причиной тому могло стать обострение обстановки — под Шушей азербайджанский военный убил рабочего из Степанакерта.

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