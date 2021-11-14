Джигурда объяснил, почему в США боятся фильма «16-й»

Фильм «16-й» показывает все двуличие американской демократии. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Говоря о своем мнении о фильме-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина, артист отметил, что приветствует выбор создателей в пользу сатиры.

«Я двумя руками за такой жанр», — сказал актер.

Никита Джигурда также добавил, что, по его мнению, фильм произвел сильное впечатление и на Западе.

«Он в гипертрофированной форме показывает все двуличие американской демократии, выборной системы. Те, кто в теме, знают, что победил Дональд Трамп. Естественно, правители Америки, в данном случае демократы, боятся этого фильма как огня и сделают все, чтобы в США этот фильм увидели как можно меньше граждан, потому что он в юмористической форме в пух и прах разбивает преимущество американской системы ценностей», — заключил исполнитель песен.

Ранее актер Алексей Нилов в беседе с ФАН рассказал о своем участии в съемках картины «16-й». Как отметил артист, ему довелось работать с группой, которую он знает многие годы.