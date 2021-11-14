Писатель Ерофеев считает, что экранный Дибров отличается от настоящего

Сегодня, 14 ноября, известному журналисту, телеведущему, продюсеру и режиссеру, певцу и актеру Дмитрию Диброву исполнилось 62 года. По такому поводу в беседе с ФАН близкий друг именинника, писатель Виктор Ерофеев объяснил, чем Дибров отличается от других шоуменов.

«Дима самый лучший из всех людей, которые были на телевизоре с начала гласности и перестройки. А сейчас ты самый лучший среди тех, которые думают о времени и о себе. И это очень важно, потому что таких людей, которые и видели, и слышали, и понимали, и рассказывали — их очень мало, но Дибров — среди них. Я ценю его за то, что в нем есть остроумие, которое передается на экране — язык здравого смысла, вот как бы я сказал», — поделился мнением писатель.

При этом Ерофеев отметил, что экранный Дибров значительно отличается от реального.

«Конечно, в телевизоре Дима не такой, как в жизни. За кадром он более сомневающийся, что правильно для человека. Он более скептичен по отношению к миру. И, с другой стороны, более скромный. И мне кажется, что как-то это очень по-человечески», — подчеркнул Ерофеев.

Прес-служба Первого канала /

Дмитрий Дибров работал сначала на советском, а потом и на российском телевидении. Вел разные проекты пяти федеральных каналов. Дибров знает четыре иностранных языка. Вместе с Андреем Столяровым снял первый советский художественный фильм по технологии телевидения высокой четкости — «Moscow Melodies». За это получил главный приз Всемирного фестиваля электронного кино в Монтре. Дибров является и лауреатом национальной российской телевизионной премии ТЭФИ. Сейчас шоумен более известен в качестве ведущего телевикторины «Кто хочет стать миллионером?».

Пару месяцев назад известный телеведущий Дибров рассказал всем о своем отношении к сексу и раздал советы, как правильно вести интимную жизнь, чтобы получать наслаждение.