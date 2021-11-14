Тренерский штаб сборной России по футболу определил состав на матч с Хорватией в Сплите

Сплит, 14 ноября. Тренерский штаб российской футбольной сборной определил состав на предстоящую игру с хорватской национальной командой.

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выведет сборную России с капитанской повязкой на важнейший матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. Кроме него с первых минут в Сплите сыграют Сафонов, Дивеев, Караваев, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, а также Бакаев. Матч на стадионе «Полюд» начнется в 17 часов по московскому времени. В прямом эфире игру соперников по группе H покажет Первый канал.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что сборной России не стоит выходить на ЧМ-2022. Она считает, что в России сейчас нет футбола.