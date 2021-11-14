Цивилизационная черта: почему США никогда не считаются с потерями среди гражданских

Американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники сообщило о сокрытии военным командованием США факта гибели 70 мирных жителей при бомбардировке в Сирии. При этом сами представители вооруженных сил подтвердили факт трагедии лишь в ходе телефонного диалога, состоявшегося по инициативе NYT.

Публицист и депутат Государственной думы РФ VIII созыва Анатолий Вассерман в беседе с международной редакцией ФАН пояснил, почему армия Соединенных Штатов не считается с потерями среди гражданского населения, а также объяснил равнодушное отношение мирового сообщества к фактическим военным преступлениям США.

Снести и растереть

Случай, о котором сообщила NYT, произошел в окрестностях города Аль-Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор 18 марта 2019 года. В тот день американский штурмовик F-15E в рамках операции против оставшихся формирований «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) сбросил несколько тяжелых бомб, включая одну 900-килограммовую, на толпу людей.

Отчеты об операции оказались засекречены, численность жертв скрыта, а место удара было расчищено бульдозерами на следующий день.

U.S. prosecutors who talk about “the rule of law” have ignored this war crime in which the U.S. military murdered 70 “women and children” in a field, as well as the obstruction of justice to hide it. https://t.co/QEyyg7j3Pp — Alec Karakatsanis (@equalityAlec) November 13, 2021

Центральное командование США сообщило NYT о том, что считает ту бомбардировку оправданной — якобы погибли 16 боевиков и четверо мирных жителей. Примечательно, что остальные погибшие проходят с невыясненным статусом, то есть они не заносятся в потери ни среди гражданского населения, ни среди террористов.

Дело житейское

Разумеется, подобные случаи не единичны и характерны далеко не только для Сирии, но и для всех стран, где США выступили как вторгшаяся сторона. Так, например, 29 августа в столице Афганистана Кабуле американские ВВС уничтожили автомобиль с инженером Земери Ахмади внутри, приняв его за террориста. Он работал на калифорнийскую компанию и добивался вылета в Штаты.

Баки с водой в кузове пикапа были восприняты как взрывчатка, которую, по версии американцев, «планировалось» использовать для нападения на городской аэропорт. В то время западные военнослужащие были «на взводе» после успешного теракта ИГ, в ходе которого погибли 13 солдат США и свыше 200 мирных жителей. Примечательно, что большая часть из них была убита именно открывшими беспорядочную стрельбу военнослужащими.

Upland honors American service members, including 13 killed at Kabul airport https://t.co/YhBUxBz5TL — Daily Bulletin (@ivdailybulletin) November 12, 2021

Гибель Ахмади можно было бы списать на случайность, однако удар оказался нанесен по его автомобилю в момент, когда он проезжал по оживленной улице. В результате вместе с инженером погибли еще восемь мирных жителей, включая шестерых детей.

Еще один отрывок относится к 17 марта 2017 года: тогда ВВС международной коалиции нанесли четыре авиаудара по захваченному ИГ иракскому Мосулу. Помимо ликвидации десятков террористов, автомобилей и минометных позиций атака привела к гибели не менее 278 мирных жителей — преимущественно за счет «складывания» жилых домов и нахождения вблизи автотранспорта.

8 августа 2011 года ВВС США провели бомбардировку ливийской деревни Маджер, в которой не было военных целей. В результате полному уничтожению подверглись четыре жилых дома и 34 человека в них, все — из гражданского населения.

Черта цивилизации

По мнению Анатолия Вассермана, руководство США не видит проблемы в «сопутствующих потерях», так как они — естественное следствие общего человеконенавистничества англосаксонской цивилизации как таковой.

«Американцы очень любят рассказывать о том, что они защищают свой личный состав любым способом и любой ценой. Хотя это тоже не соответствует действительности <…>. Кроме того, если вы им укажете на потери среди мирного населения, они ответят, что это были сопутствующие потери, неизбежные из-за стремления максимально сократить потери собственных войск», — считает публицист.

This is what the US Airforce is doing in Afghanistan Bombing schools and Hospitals and intefering in other's Affairs , americans shouldn't cry or condemn if Afghanis Targeted your cities , you started that , REMEMBER



Homework shannon sharpe Mika Josh hawley Vine carter https://t.co/LWJJ8tVtxs — Exposing Propagandaᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@Djrevas1) August 9, 2021

В качестве одного из свежих примеров «человекоубийственных фейков» эксперт приводит попытки Запада использовать теорию глобального потепления. Она была впервые опровергнута экспериментами американского же физика Роберта Вильямса Вуда еще в 1909 году. По словам собеседника ФАН, Штаты пытаются использовать ее, чтобы подмять под себя глобальную энергетическую систему.

«Эту липу рекламируют по сей день потому, что она в конечном счете позволяет добиться взятия всей мировой энергетики под единый контроль, что означает соответствующее сокращение возможностей производства, а значит — резкое ухудшение качества жизни человечества в целом. Но это соответствует англосаксонским представлениям о том, что человечество вообще надо сократить. Думаю, что тут нечто подобное, они действительно не считают существование людей сколь-нибудь полезным. А в чем это выражается в конкретном случае — это как повезет», — объясняет Вассерман.

Возникает закономерный вопрос: если англосаксы воспринимают остальные народы как малоценные, то почему остальное мировое сообщество молча взирает на явные военные преступления (неизбирательные бомбардировки, неоправданное уничтожение гражданской инфраструктуры и т.д.)?

The US is always covering up war crimes and the rest of the world has had enough. https://t.co/OambfPLCQV # — TresillaWood (@wood94832645) November 14, 2021

Собеседник напоминает, что не так давно США заявили, что будут судить любого, кто попытается привлечь их граждан к каким-либо международным судам за военные преступления. В таких условиях вряд ли найдутся желающие заняться расследованием этих эпизодов.

При этом перспектив для слома данной ситуации Вассерман не видит. Подобное отношение к человеческим жизням является устоявшейся цивилизационной чертой англоязычной цивилизации.

«Цивилизации формируются веками. Соответственно, цивилизационные ценности тоже формируются веками, и в данном случае англосаксонское человеконенавистничество, к сожалению, давным-давно стало цивилизационной ценностью. То есть они воспринимают это как нечто абсолютно нормальное, и отучить их думать так крайне сложно и маловероятно», — заключил эксперт.

Тупиковая проблема

Поведение западных армий при ведении боевых действий традиционно сопровождается повышенными жертвами среди мирного населения, что вытекает из низкой ценности этих жизней для армейского командования. Очевидно, что регулярность массовых убийств свидетельствует об отсутствии постановки задачи о минимизации гражданских потерь при осуществлении тех или иных операций.

По всей видимости, это будет продолжаться до тех пор, пока Запад будет сохранять возможности для ведения войн, то есть потенциально бесконечно.

1 Организация запрещена на территории РФ.