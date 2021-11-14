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The Mirror: Британия перебросит на Украину 600 бойцов спецподразделения SAS
Армия
The Mirror: Британия перебросит на Украину 600 бойцов спецподразделения SAS
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Лондон, 14 ноября. Великобритания планирует разместить на территории Украины бойцов спецподразделения Special Air Service, сообщает издание The Mirror, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, переброску военных Лондон намерен мотивировать российским фактором, а именно якобы имеющейся угрозой «вторжения». Как утверждается, решение принято на основе материалов внешней разведки.

Собеседник журналистов рассказал, что командование уже формирует подразделение, которое разместят на Украине. В него войдут бойцы SAS, полк специальной разведки, связисты, медики и инженеры, а также около 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады. В общей сложности подразделение будет включать порядка 600 человек.

The Mirror: Британия перебросит на Украину 600 бойцов спецподразделения SAS
Федеральное агентство новостей /

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки российской военной техники в Смоленской области. Хотя регион не имеет общих границ с Украиной, журналисты утверждали, что войска концентрируются именно вдоль рубежей. Подобные безосновательные обвинения в адрес РФ на Западе звучат регулярно. При этом в Москве неоднократно заявляли, что не заинтересованы в наступательных действиях против Украины. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал подобные выпады оторванными от реальности.

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