Политолог Вородин назвал преувеличенной роль «полковника Распутицы» в поражении немцев

На Западе идет планомерная кампания по дискредитации роли советских военных в победе над фашизмом. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Дмитрий Вородин.

В немецком издании Die Welt появилась статья публициста Флориана Штарка, в которой утверждается, что провал операции «Тайфун», в ходе которой немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву, произошел из-за проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. Штарк заявил, что гитлеровцам помешало истощение запасов горючего и боеприпасов.

«Кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», — убежден автор.

По его словам, это стало главной причиной, по которой немцы просто «так и не пришли в Москву», охваченную «хаосом».

«Все это уже не ново, — заметил Вородин. — И в отношении Отечественной войны 1812 года мы тысячи и тысячи раз слышали подобное — что французов победил «генерал Мороз», а не русская армия и русский народ, развернувший широкомасштабную партизанскую войну. И в отношении Великой Отечественной войны, конечно, постоянно льется как из ведра поток самых разнообразных уверток и ужимок с целью оболгать, принизить ее значение и далее по списку. Поэтому и данные высказывания, что немцы проиграли из-за помощника «генерала Мороза» или «полковника Распутицы» не являются неожиданными».

По мнению политолога, эта публикация является частью продуманной стратегии по пересматриванию итогов Второй мировой, в результате которой была зафиксирована определенная система международных отношений, с определенными международными институтами (ООН) и нормами, в частности, морали и права.

Кадр из фильма «Разгром немецких войск под Москвой» / Prt Scr

«Конечно, русские дороги — «семь загибов за версту» — повыводили из строя немало единиц немецкой техники. Но проблемы с дорогами или погодой — лишь одно из измерений Восточного фронта. Все же на первый план выходит упорное сопротивление советских солдат, которые отступая (но также периодически небезуспешно контратакуя), наносили врагу такой урон, какой те даже не могли себе представить. Конечно, они представляли, как быстренько выедут на линию Архангельск — Астрахань. Но с первых же дней и даже часов войны все пошло не по плану немцев и без всякой распутицы — советский народ поднялся на защиту своей Родины. И отстоял ее в итоге. Так будем же ему за это благодарны!» — заявил эксперт.

Он напомнил, что Советский Союз уже объявляется некоторыми псевдоисториками на Западе «главным поджигателем войны, наряду с Германией».

«И, разумеется, таких ревизионистских и реваншистских высказываний будет все больше и больше», — резюмировал собеседник ФАН.

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